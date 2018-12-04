Yanaktan makasa 2,5 yıl hapis

İstanbul Şişli'de Ömer A. arkadaşlarıyla birlikte gittiği AVM'nin terasında bir grup genç kızın bulunduğu masaya oturmak istedi. Fakat, Seda Nur D.'nin aralarında bulunduğu kızlar, masaya oturmalarını istemedi. Bunun üzerine Ömer A., Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak terastan ayrıldı. Bunun üzerine AVM'nin güvenlik görevlilerine durumu anlatan genç kız, kendisini taciz eden Ömer A.'dan şikayetçi oldu

04 Aralık 2018, Salı 09:34 Son Güncelleme:
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Yanaktan makasa 2,5 yıl hapis

Polis Ömer A.'yı gözaltına aldı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, genç kızın yanağından makas alarak taciz eden 21 yaşındaki Ömer A. hakkında, 'Basit cinsel saldırı' suçundan dava açtı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ömer A.'nın cezası 5 yıl denetim şartı ile ertelendi.

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