Yanaktan makasa 2,5 yıl hapis İstanbul Şişli'de Ömer A. arkadaşlarıyla birlikte gittiği AVM'nin terasında bir grup genç kızın bulunduğu masaya oturmak istedi. Fakat, Seda Nur D.'nin aralarında bulunduğu kızlar, masaya oturmalarını istemedi. Bunun üzerine Ömer A., Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak terastan ayrıldı. Bunun üzerine AVM'nin güvenlik görevlilerine durumu anlatan genç kız, kendisini taciz eden Ömer A.'dan şikayetçi oldu