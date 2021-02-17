Türkiye Yanan aracı kartopu atarak söndürdüler

Yanan aracı kartopu atarak söndürdüler

Türkiye

Yanan aracı kartopu atarak söndürdüler

Ümraniye'de bir otomobili motor kısmında çıkan yangını çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ve kartopu ile söndürmeye çalıştı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 13:05 Son Güncelleme:
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Bir sürücü caddede ilerlediği sırada otomobilinin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredeki vatandaşlar kartopu ve yerden biriktirdiği karlarla yangına müdahale etti. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü.



Otomobilde hasar meydana gelirken, vatandaşların kartopu atarak yangına müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA


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