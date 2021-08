Yanan bölgeler için bir günde 15.5 milyon TL toplandı

Muğla’da devam eden yangınları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Bodrum’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Bodrum Ticaret Odası Toplantı salonunda TOBB bağlı dernek başkanları ile düzenlenen toplantıda konuştu. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki tüm odaların yangınlarla ilgili koordineli bir şekilde çok iyi çalıştığını söyledi. 365 oda ve borsaya destek olmaları çağrısında bulunarak başlattıkları nakdi yardım kampanyasında bir günde 15.5 milyon TL toplandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Çok büyük bir felaket yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Çok şükür şu an ilk günkü gibi bir harareti kalmadı. İnşallah, bir an önce rabbim bizi bu felaketten kurtarsın. Yangınların başlaması ile birlikte orman, itfaiye ve belediyelerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları can siperhane yangınla mücadele etti. TOBB olarak yangının ilk gününden itibaren anlık takip etmeye başladık. 365 oda ve borsama ben buradan teşekkür etmek istiyorum.

Felaketin ilk duyulduğu an Antalya bölgemiz 365 oda ve Borsamız Türkiye’nin en uç noktasındaki iş adamları iş insanları ve oda temsilcilerimizin kalbi hep sizinle oldu. Hepsi seferber oldu. Siyasi görüşü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun tek yürek olarak yardım seferberliği için kenetlendiler. Tüm yangın bölgelerindeki odalarımız, sürekli bizimle irtibat halindeydi, ne yapabiliriz diyerek bize bilgi ve taleplerini ilettiler. Bizlere gelen talep doğrultusunda ne ihtiyaç varsa ve üyelerimizin neye gücü yetiyorsa anında yangın noktalarına ulaştırarak yanınızda oldular ve olmaya devam edecekler" dedi.

’DÜN BAŞLAYAN KAMPAYADA NAKDİ YARDIM 15.5 MİLYON TL’

Bakanlıklardan gerekli resmi izni alarak yardım kampanyası başlattıklarına da dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Dün başlayan yardım kampanyasında oda ve borsalarımız dan gelen nakdi yardım 15.5 milyon TL olmuş. Başlattığımız yardım kampanyasında isteyen ağaç dikecek isteyen nakdi yardımda bulunacak veya neye ihtiyaç duyuluyorsa o konuda yardımda bulunacak.

Şu an yaptıkları yardım göz önüne alındığında neler yapabilecekleri üstünde bir tablo önümüzde. Bunun yanında meslek üyelerimiz hangi işi yapıyorsa mağdur olan vatandaşların çanağından, tabağına; mobilyasından her türlü diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bizlere iletmiş bulunmaktalar. Burada yapılan tahribat ve ihtiyaçların yanı sıra yaralar sıralanacaktır.

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizden gelen talepleri ve isteklerinizi başta Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlarımıza ileteceğim. Bizim oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde hem kuruluşlarımız hem de odalarımızdan gelen talepler buradan koordine edilerek ihtiyaç merkezlerine ulaştırılıyor" diye konuştu.

’KİSSEBÜKÜNÜ KONTROL EDEMESEYDİK BODRUM YANACAKTI’

Yangınlar hakkında bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da çok büyük felaket yaşadıklarını dile getirip, "Yangın bir savaş da olduğu gibi her noktadan taarruz etti. Hilal hareketi gibi bütün alanları sardı, Yangına bırakın müdahale etmeyi, kaçmak durumunda kalındı. Öyle büyük bir felaketi ne kara ne de hava ekiplerimiz söndürebildi. Yangın yapacağını yaptı, her yeri bitirdi ve durdu.

Bodrum için kritik nokta olan Kissebükü’nde can siperane uğraş verildi. Kissebükü’nü kontrol edemeseydik Bodrum yanacaktı. Kissebükü’nü kurtarmak için Bodrum canla başla mücadele etti. Emniyet müdürünün elinde hortum ile ormana girip yangın söndürdüğüne şahit oldu. Eğer biz orayı kurtarmasaydık. Şu an burada oturamaz, Bodrum’un tahliyesini konuşurduk" dedi.

’YANGIN ÇOK BÜYÜK TRAVMA BIRAKTI’

Bodrum’un yanan noktalarında köylüler olduğunu hatırlatan Başkan Aras, "Onlar, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyorlar. Onların gelecekleri emekleri yandı. Biz köylerimizi kurtarmaya çalıştık, çok şükür büyük çapta bir hasar yok. Ormanları uçaklar bile söndüremedi. Zaten buna gücümüz yetmezdi. 3 işletme ile 5 evimiz zarar gördü, 1 hayvan öldü. Köylülerimizin tüm emekleri yandı.

O insanların artık yardıma ihtiyacı var ürettiklerini satarak geçinen insanlar o nedenle onlara bir an önce yardım eli uzatmamız lazım dedi. Tüm Türkiye Bodrum’ için sefer oldu. Türkiye’nin her noktasında buraya yardım yağdı. Belediyelerimiz, gönüller, imkanları doğrultusunda ne gerekiyorsa seferber olup, gönderdi. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanımız ile Koordinasyon Merkezi toplantısında görüştük. Sayın Bakanımız yangın ile her türlü bilgi ve alınan önlemleri bizlere ileterek içimize su serpti" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyet toplantının ardından Milas’a hareket etti.

DHA