Yanan evde zincire bağlı bulunan çocuk koruma altına alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yangın çıkan evde ayağından zincirlenmiş halde bulunan E.B.'nin (11) psikososyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'nde (ÇOKİM) bulunduğunu açıkladı.
08 Ekim 2020, Perşembe 00:47 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi Taraklı Sokak'ta dün meydana gelen olayda, tek katlı evde çıkan yangında eve giren itfaiye itfaiye ekipleri, E.B.'yi bir odada ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri baltayla kesen itfaiye erleri E.B.'yi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B.'yi, evde yalnız bıraktığı sırada dışarı çıkmaması için babası Mehmet B.'nin ayağından zincirle bağladığı ortaya çıktı.
Çocuk koruma altına alındı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın hemen ardından Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün konuya dahil olduğunu açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek, psikososyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için mesleki çalışma başlatılmıştır. Konu hem Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz hem de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uzman ekipleri tarafından yakından takip edilmektedir. Çocuğumuz şu an Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimimizdedir (ÇOKİM). Mesleki çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.
DHA