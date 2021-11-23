Yanardağ paniği! Tüm adayı tahliye ettiler...

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) göre, Sicilya'nın kuzey kıyılarındaki Aeolian takımadalarındaki volkanik Vulcano adası ve çevresindeki karbondioksit seviyeleri 80 tondan 480 tona yükseldi. Bu durum ise havadaki oksijen miktarını büyük ölçüde azalttı.

İLK ÖNCE EVCİL HAYVANLAR ETKİLENDİ

Bununla brilikte Vulcano adasında, oksijen seviyelerinin azalmasından, insanlardan önce evcil hayvanlar etkilendi. Sakinlerin 21 Ekim itibariyle hayvanlardaki solunum sıkıntılarını bildirmeye başladıkları aktarıldı.

KIRMIZI VE SARI BÖLGELER AÇIKLANDI

Aeolian takımadalarındaki yedi adanın tümünü içeren Lipari bölgesinin belediye başkanı Marco Giorgianni, kırmızı bölge olarak ilan edilen liman ve çevresinin tahliye edilmesini emreden bir kararname imzaladı.

TURİSTLERİN GELMESİ 1 AYLIĞINA YASAKLANDI

Sarı bölge ilan edilen alanlarda ise insanların üst katlarda olmak koşuluyla evlerinde kalabileceği belirtildi. Söz konusu kararnamenin, aynı zamanda, yerleşik olmayan tüm ziyaretçilerin ve turistlerin bir ay süreyle adaya gelmesini yasaklanmasını da içeriyor.

"GECELERİ UYUYAN İNSANLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ SEVİYELERDE"

Giorgianni, tahliyenin yakın bir patlama tehdidi nedeniyle değil, tehlikeli karbondioksit emisyonu nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, "Uzmanlar, geçen aydan beri gaz emisyonlarını takip ediyor. Karbondioksit, özellikle geceleri uyuyan insanlar için potansiyel olarak ölümcül bir seviyeye yükseldi” dedi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) web sitesine göre, şu anda topraktaki karbondioksit seviyesini ölçmek için dört jeokimyasal istasyon çalışıyor.

Gözlemevi ayrıca, halihazırda mevcut olanları desteklemek için yedi yeni sismik istasyon kurduğunu duyurdu. Ayrıca, toprak sıcaklıklarını izlemek için yüksek çözünürlüklü bir termal kamera da kuruldu.