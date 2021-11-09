Tavukla yapılan tarifleri sevenler için oldukça iyi bir alternatif olan yanarlı dönerli tavuk tarifi, tadına doyum olmayan bir lezzet. Peki, yanarlı dönerli tavuk nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız yanarlı dönerli tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

YANARLI DÖNERLİ TAVUK TARİFİ

Yanarlı dönerli tavuk malzemeler

30 adet tavuk kanat

5 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

5 adet Arnavut biberi

1 yemek kaşığı kırmızı sos biber

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

YANARLI DÖNERLİ TAVUK YAPILIŞI

Tavuk kanatlarınızı güzelce yıkayın süzün.

Tüm sos malzemelerini derin bir kapta yada derin bir tencere de karıştırın.

Yıkanan tavuklarınızı bu sosa ekleyip birbirlerine iyice karışmalarını sağlayın.

En az 3-4 saat ağzını kapatıp buzdolabında bekletin.

Bekleme sonunda bir teflon tava alın, 1-2 kaşık sıvı yağ ekleyin.

Sos da bekleyen tavuk kanatları bir bir elinize alın üstlerini çok üstten çok az şöyle bir sıyırarak tavaya dizin.

Tavanın altını yakın ağzını kapatın, bir süre sulanarak pişsinler arada sırada tavuk kanatları alt üst edin suyunu çekmeye başladığında çok az suları kaldığında tavanızın ağzını açın iyice altlı, üstünü iyice kızartın.



