Sürücüsüz otomobil teknolojisi için işbirliğine giden Yandex ve Hyundai 4’üncü nesil sürücüsüz otomobil modelini görücüye çıkardı. Engadget’ta yer alan habere göre, Yandex’in dördüncü nesil sürücüsüz otomobil sistemi, Hyundai’nin Mobis modeli üzerinde geliştirildi.

Yandex’in sürücüsüz araçları halihazırda Rusya’nın başkenti Moskova’da hizmet veriyor. Bu girişim ile Yandex sürcüsüz araç filosunu genişletmek için önemli bir adım atmış oldu.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Yandex 2020’nin sonuna kadar filosuna 100 yeni Sonata’nın daha eklenmesinin planlandığı bilgisinin altı çizildi. Şirket filosunun toplam büyüklüğünü 2020 sonuna kadar yaklaşık 200 araca getirmek istiyor. Buna kendi kendine giden 105 Toyota Priuses da dahil.

Aynı açıklamada söz konusu araçların Rusya’nın Innopolis şehrindeki robot taksi programında ve ABD’nin Michigan eyaletindeki filosunda da yer almasının planlandığı belirtildi.

Bu yılın başlarında, Waymo, Cruise, Uber ve Lyft'i içeren otonom araç şirketleri, ticari testlerini duraklatmak zorunda kaldı. O zamandan beri bazıları yeniden başladı, ancak uzmanlar aksamaların pazar yollarını etkileyebileceğine inanıyorlar.