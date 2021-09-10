Yandex, sürücüsüz taksi testlerine kısa süre sonra başlıyor

Şirketin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Yandex, bu sonbaharda Moskova'nın Yasenevo bölgesinde sürücüsüz taksi projesini devreye alarak testlere başlamayı planlıyor.

Deneme maksatlı program için onay bekleyen Yandex’in sürücüsüz araçları, kısa süre sonra Moskova’nın güneyindeki Yasenevo bölgesinde ilk müşterileri taşımaya başlayacak.

Test aşamasında hizmetlerin Yasenevo, Novoyasenevskaya ve Bitsevskiy Park metro istasyonları civarında sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacağı belirtilen açıklamada, projeye katılmak isteyenlerin özel bir siteden online başvuru yapmaları gerektiği, taksi çağırmak isteyen kişilerin bunu Yandex Go uygulaması üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.