Yangın bölgelerinde elektrik faturaları ertelendi
Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle elektrik faturalarının ödeme tarihleri 3 ay boyunca ertelendi.
31 Ağustos 2021, Salı 07:14 Son Güncelleme:
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Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları ertelendi.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu illerde yaşayan tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemine ilişkin faturalarının tahsisi 3 ay süreyle ertelendi.