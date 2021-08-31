Ekonomi Yangın bölgelerinde elektrik faturaları ertelendi

Yangın bölgelerinde elektrik faturaları ertelendi

Ekonomi

Yangın bölgelerinde elektrik faturaları ertelendi

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle elektrik faturalarının ödeme tarihleri 3 ay boyunca ertelendi.

31 Ağustos 2021, Salı 07:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları ertelendi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu illerde yaşayan tüketicilerin 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemine ilişkin faturalarının tahsisi 3 ay süreyle ertelendi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Memur maaşındaki yükseliş bedelli askerliği de artırır
Ekrem Sarısu
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ev eşyasında spotçu avantajı
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Okul zili çalıyor
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sanayide faiz, eleman ve hammadde sorununa 3 öneri