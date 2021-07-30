Yangın bölgelerinde yaşayanlar dikkat: Ücretsiz yenilenebilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yangın bölgelerinde geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir" denildi.

DHA