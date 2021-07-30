Yangın bölgelerinde yaşayanlar dikkat: Ücretsiz yenilenebilecek
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangın bölgesinde kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu kaybeden vatandaşların belgelerini ücretsiz yenileyebileceği duyuruldu.
30 Temmuz 2021, Cuma 21:51 Son Güncelleme:
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yangın bölgelerinde geçerli T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu yangın nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve Pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir" denildi.
DHA