Türkiye Yangın bölgesinde 25 gün sonra tedirgin eden görüntü! Bazı bölgeler filizlenmişti

Yangın bölgesinde 25 gün sonra tedirgin eden görüntü! Bazı bölgeler filizlenmişti

Türkiye

Yangın bölgesinde 25 gün sonra tedirgin eden görüntü! Bazı bölgeler filizlenmişti

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 10 gün boyunca yanan bölgelerde yeni bitkiler filizlenmeye başlamıştı. Bazı bölgeler yenide yeşermeye başlarken bazı bölgeler 25 gün sonra bile için için yanmaya devam ediyor. Kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun ise, 'İlk karşılaştığımda şaşırdım. Müdahale etmek için gittim ancak sadece duman ve toprak içinden geliyordu. Uzmanlar bunun haftalarca süreceğini söylüyor. Orman içinde çok yerde var, yanan ağaç değil, kömüre dönüşmüş kök. Hava ile temasla duman çıkıyor' dedi.

31 Ağustos 2021, Salı 13:21 Son Güncelleme:
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Antalya'da 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün sonra söndürülen yangının ardından bir yandan yeni bitkiler filizlenirken, bazı bölgelerde ise 25 gün sonra bile için için yanmaya devam eden ağaç köklerinden duman tütmeye devam ettiği belirtildi. Kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun ise, 'İlk karşılaştığımda şaşırdım. Müdahale etmek için gittim ancak sadece duman ve toprak içinden geliyordu. Uzmanlar bunun haftalarca süreceğini söylüyor. Orman içinde çok yerde var, yanan ağaç değil, kömüre dönüşmüş kök. Hava ile temasla duman çıkıyor.' dedi.

Manavgat ilçesi Yeniköy mevkisinde başlayıp aynı gece Akseki Kepezbeleni'nde çıkan ikinci yangınla birleşerek 10 gün süren yangında 75 bin hektarlık alan zarar gördü. Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangını, 6 Ağustos'ta söndürüldükten yaklaşık bir hafta sonra, yanan alanlarda maki türü hayıt çiçekleri olmak üzere birçok bitki türü küllerin arasından filizlenmeye başladı.

İLK FİLİZLER VE KUŞLAR SEVİNDİRDİ

Yeni filizlerle birlikte ormanda başta birçok böcek türü olmak üzere kuşların varlığı da sevindirdi. Yanan ormanda yeni filizlenen bitki ve ağaçlarla, böcek ve kuş gibi canlı türlerini görüntüleyen kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, dün ilginç bir manzarayla daha karşılaştığını söyledi. Ormanın doğal döngüsüyle ilgili yangın sonrasında başlattığı inceleme çalışmaları kapsamında bölgede çekimler yapan Coşkun, yangının üzerinden 3 haftadan fazla bir zaman geçmesine karşın bazı ağaç köklerinden duman çıktığını görüntüledi.

'UZMANLAR HAFTALARCA SÜREBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR'

Ormanın içinden hala dumanlar yükseldiğini belirten Coşkun, gözlemlerini şöyle anlattı:

“Manavgat orman yangınının söndürülmesinin üzerinden 3 haftadan fazla süre geçmesine rağmen hala kimi ağaçların kökleri yanmaya devam ediyor. Duman çıkan yerler toprak içinde kömüre dönüşmüş kökler. Oksijenle temas halinde duman çıkıyor. Bu durum yangın sonrasında haftalarca görülüyor. Etrafında yanmamış alan varsa müdahale ediliyor. Orman ekipleri sürekli arazide dolaşıyorlar. Orman içinde çok yerde var, yanan ağaç değil, kömüre dönüşmüş kök. Hava ile temasla duman çıkıyor. Yangın hattına yakın yerlerde orman ekipleri müdahale yapıyor. İlk karşılaştığımda şaşırdım. Müdahale etmek için gittim ancak sadece duman ve toprak içinden geliyordu. Uzmanlar bunun haftalarca süreceğini söylüyor."

 100 HEKTAR ALANDA ÇALIŞMA VAR

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nce 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını sonucu zarar gören, Kalemler köyü sınırlarındaki orman alanının yeniden yeşil örtüye kavuşturulması için toprak hazırlığına başlandığı belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait dozerle yapılan toprak hazırlığı sonucunda tohum serpmek ve boş kalan alanlarda yöreye uygun türlerle fidan dikmek suretiyle sahaya yeniden orman örtüsü kazandırılacağı kaydedildi. Şu ana kadar 100 hektar alanda gerçekleşen toprak işleme çalışmalarına ileriki günlerde devam edileceği dile getirildi.


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