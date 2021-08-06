Türkiye Yangın bölgesinde milletvekilinden hayat kurtaran müdahale

Yangın bölgesinde milletvekilinden hayat kurtaran müdahale

Türkiye

Yangın bölgesinde milletvekilinden hayat kurtaran müdahale

Manavgat'taki yangın bölgesinde 10. gününde ekiplerin müdahalesi sürerken baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi alanda incelemede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal yaptı.

06 Ağustos 2021, Cuma 12:22 Son Güncelleme:
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Yangının Karaöz Mahallesi'ni tehdit ettiği sırada evinde bulunan kadın, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının çevreden yardım istemesi üzerine, ilk müdahaleyi bölgede incelemede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal yaptı.

Doktor olan Çokal, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kadın eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YANGINDA ÖLEN ALMAN KADININ KARDEŞİNDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranırken 4 gün sonra evin bahçesindeki zeytinlikte cenazeleri bulunan Fahri Yiğitokur (60) ile Alman asıllı eşi Andrea Yiğitokur'un (58) cenazeleri için, Alman kadının kardeşi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Kardeşi cesedin Andrea Yiğitokur'a ait olup olmadığının tespiti için DNA örneği verdi. DNA sonuçlarının ardından, çiftin Manavgat'ta defnedileceği belirtildi.


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