Türkiye Yangın bölgesinde sevinç çığlıkları yükseldi

Yangın bölgesinde sevinç çığlıkları yükseldi

Türkiye

Yangın bölgesinde sevinç çığlıkları yükseldi

Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken saat 17.00 sıralarında sağanak bastırdı. İlçe merkezinde ve yangının enkaza döndürdüğü köylerde aniden bastıran yağmur, yaklaşık 20 dakika etkili oldu.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 19:56 Son Güncelleme:
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Bölgede yardım çalışmalarına katılan gönüllüler, yağmurun başlamasıyla birlikte sevinç çığlıkları attı. Kalemler Mahallesi'nde bir vatandaş, asfaltta dizlerinin üzerine çöküp yağmur altında dua etti. Aniden çıkan fırtına nedeniyle kurulan çadırlar uçma tehlikesi geçirdi. Gönüllüler, bölgedeki yaşlıları fırtınadan güvenli noktalara taşıdı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar ise göle döndü. Yangının etkilediği ormanlık alanlarda soğutma çalışması yapan orman işçileri ve itfaiye ekipleri de yağmur mutluluğu yaşadı.

İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ

Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangını, yağmur ve ekiplerin müdahalesiyle sönerken, soğutma çalışmaları ise yüksek noktalarda karadan devam ediyor. İbradı'nın Ormana Mahallesi'nde kontrol altına alınan orman yangını sonrası yağmurun da yağmasıyla soğutma çalışmalarına ağırlık verilmeye başlandı. İlçede bir süre yağmur yağan ve daha sonra tekrar güneşin açtığı Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerindeki ormanlık alanda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçileri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının, yılkı atların yoğun olarak bulunduğu Eynif Ovası'na inmesi engellendi.

İbradı'da yangını söndürmek için bulunan ekiplerden, görevlerini tamamlayanlar ise uygun noktada araçlarını yağmur altında temizledikten sonra Manavgat'ta yer alan depolama merkezine doğru yola çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'lar da görev bitimi alandan götürüldü. Yangın söndürme çalışmasına katılan ekiplerin bir bölümü ise ormanlık alanın yüksek kesimlerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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