Yangın mağdurlarına destekler sürüyor yaralar sarılıyor...

Günlerdir Türkiye yangınlarla mücadele ediyor. Yangında evleri yanan ve yangından etkilenenlere yönelik devlet ve özel kurumların destekleri ise sürüyor. Ünlü isimler yardım kampanyası başlatırken, AFAD, dört bakanlığın orman yangınlarından etkilenen bölgelere, 72 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderdiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, orman yangınında evleri zarar gören ve yangından etkilenen vatandaşlara psikolojik destek veriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 24 helikopter, 723 sorti ile 440 saat uçuş yaptı. Yangın söndürme ve soğutma faaliyetleri kapsamında kullanılan 24 helikopterden 8'i keşif ve gözetleme amacıyla uçuş yaptı, 16'sı yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 bin 581 personel, 1526 minibüs ve otobüs, 10 jandarma itfaiye aracı, 9 jandarma TOMA, 8 su tankeri, 6 UNIMOG, 4 iş makinesi ile yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına, bölgede illerdeki personele ilave olarak 255 çevik kuvvet, 180 hazır kuvvet, 84 polis arama kurtarma, Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme biriminden 10 çalışan olmak üzere 529 takviye personelle destek olunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 personel, bir sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi ve bir sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.









4 BİN 541 KİŞİYE BARINMA HİZMETİ VERİLİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere ulaştırıldı. Yangın bölgelerinde mahsur kalan hayvanlar da tahliye edildi. Kamuya ait pansiyonlarda 6 bin 472 kişilik konaklama kapasitesi tahsis edildi, 4 bin 541 kişiye barınma hizmeti veriliyor. Yangından etkilenen bölgelere 262 konteyner sevk edildi. Türk Kızılay tarafından 78 bin 137 kişi/öğün sıcak yemek, 130 bin 920 kumanya, 238 bin 63 ikramlık malzeme, 214 bin 730 içecek ve 463 bin 527 su dağıtımı gerçekleştirildi.

7 BİN 321 AFETZEDEYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Yangından etkilenen 3 bin 68 hanedeki 7 bin 321 afetzedeye psikososyal destek sağlandı. Yangından etkilenen bölgelere, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 72 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

BAKANLIK TARAFINDAN PSİKOLOJİK DESTEK

Adana’nın Kozan ilçesinde, 4 gün süren orman yangınında evleri zarar gören ve yangından etkilenen vatandaşlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca psikolojik destek veriliyor. Adana’nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz’da çıkan ve 72 saatte kontrol altına alınan yangında 53 ev zarar görmüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kozan Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri yangının ilk gününden itibaren vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek için sahada aralıksız görev yaptı.

BODRUM'DA MAĞDURLARA DESTEK

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangından etkilenen bölgelerde zarar gören vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan maddi yardımlar yapılıyor. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ile yangında zarar gören ev ve işyeri sahipleriyle bir araya geldi, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla konuşup sorunlarını dinleyen Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Yangından etkilenen vatandaşlara Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan ilk etapta 35'er bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

ANTALYA'DA PSİKOLOJİK DESTEK

Antalya'nın bazı ilçelerinde 10 günlük mücadele sonucu kontrol altına alınan bölgelerdeki orman yangınından zarar gören vatandaşlara Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin tıbbi ve psikolojik hizmeti aralıksız sürüyor.

Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı ve Alanya ilçelerinde bir yandan soğutma çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan yaraların sarılması için tüm kurumlar mücadele veriyor. Sağlık Bakanlığının doktor, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşan 6 kişilik ekip, önce muhtarlarla bir araya geliyor, ardından mahalle sakinlerinin genel sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşları ziyaret ediyor. Toplam 6 kişiden oluşan ekip, tıbbi desteğin yanı sıra ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi ve afetlerden etkilenenlerin normal yaşamlarına dönme sürecinin hızlandırılması için çalışma yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekipleri de Antalya ve Muğla başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği farklı illerde evlerini, hayvanlarını ve eşyaları kaybeden, psikolojileri olumsuz etkilenen vatandaşlarla buluşuyor.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Olgun Gündüz, yaptığı açıklamada, yangının afet türlerinden biri olduğunu, bu süreçte vatandaşların travma yaşayabildiğini söyledi. Yangından olumsuz etkilenen vatandaşların psikolojik sürecinin yönetilmesi gerektiğini belirten Gündüz, "Yangının başladığı ilk günden beri personelimizle sahadaydık. Antalya'daki yangında 21 ekip 120 kişiyle sahada vatandaşlarımıza psikososyal destek veriyoruz. Sadece burada değil, yangının meydana geldiği bütün bölgelerde bu hizmeti veriyoruz." dedi. Gündüz, bu süreçte vatandaşların içinde bulundukları travmayı çok hızlı şekilde atlatıp normal yaşamlarına bir an önce dönmeleri için ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirdi. Yangından etkilenen çocuklarla ilgili ayrı çalışmalar yaptıklarına değinen Gündüz, yangından ve selden zarar gören vatandaşlara 5 bin personelle yaklaşık 10 bin kişiye psikososyal destek hizmeti götürdüklerini kaydetti.

GÖZ TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Sahadaki çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar da mobil ekipler sayesinde yangından zarar gören vatandaşların hepsine hizmet vereceklerini belirtti. Bölgede büyük bir afet yaşandığını, devletin desteğiyle yaraların hızlı şekilde sarılmaya çalışıldığını vurgulayan Çınar, "Kırsaldaki mahallelerimize gittiğimizde vatandaşlarımızla tek tek iletişim kuruyoruz. İlk olarak yangından etkilenme oranlarını tespit ediyoruz. Sıkıntısını tespit ettiğimiz vatandaşlara ilk müdahaleyi evinde yapıyoruz. Getirdiğimiz ilaçlarla tedavisini gerçekleştiriyoruz. Evinde muayenesini yapamadığımız vatandaşlarımızı ise ambulanslarımızla hastanelere sevk ediyoruz." diye konuştu. Çınar, yangın esnasında oluşan aşırı sıcak ve küllerin göz sağlığını olumsuz etkilediğini, bu yüzden afetzedelerin hepsinin göz taramasının da yapıldığını dile getirdi.

ÜNLÜLER DESTEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Tüm Türkiye yangının yaralarını bir an önce sarmak için seferberlik ilan etti. Ünlü, ünsüz herkes elinden geleni yaparak vatanseverliğini gösterdi. Burcu Esmersoy, Koray Avcı, Zeynep Beşerler, Bahadır Tatlıöz, Burak Özçivit, Pınar Altuğ...

ÜNİVERSİTE KONUKEVMERİNİ YANGIN MAĞDURLARINA AÇTI

Üniversite mağdurlara kapılarını açtı. Antalya AKEV Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 'Antalya’daki orman yangınlarından zarar gören ve bu sebeple barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlarımız, üniversite lojman ve konukevlerini bir ay boyunca ücretsiz kullanabilir. Yine ikamet ettikleri evleri orman yangınları sebebiyle kullanılmaz hale gelen Antalya’da yerleşik vatandaşlarımızın çocukları, 2021-2022 Akademik yılında geçerli olmak kaydıyla Meslek Yüksekokulu bölümlerimizden birini tercih etmeleri halinde %100 burslu olarak eğitim-öğretim imkanı sağlayabilecektir' denildi.