Eğitim & Kariyer Yangın mağdurlarına yüzde 100 burs imkanı

Yangın mağdurlarına yüzde 100 burs imkanı

Eğitim & Kariyer

Yangın mağdurlarına yüzde 100 burs imkanı

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını giderebilmek için bazı kararlar aldı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Antalya’daki orman yangınlarından zarar gören ve bu sebeple barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar, üniversitenin lojman ve konukevlerini bir ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. Yangın nedeniyle mağdur olan ailelerin çocukları, 2021-2022 akademik yılında geçerli olmak kaydıyla Antalya AKEV Meslek Yüksekokulu bölümlerinden birini tercih etmeleri halinde yüzde 100 burslu okuyacak.

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