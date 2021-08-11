Yangın mağdurlarına yüzde 100 burs imkanı

Antalya’daki orman yangınlarından zarar gören ve bu sebeple barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar, üniversitenin lojman ve konukevlerini bir ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. Yangın nedeniyle mağdur olan ailelerin çocukları, 2021-2022 akademik yılında geçerli olmak kaydıyla Antalya AKEV Meslek Yüksekokulu bölümlerinden birini tercih etmeleri halinde yüzde 100 burslu okuyacak.