Yangın mağdurlarına yüzde 100 burs imkanı
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını giderebilmek için bazı kararlar aldı.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Antalya’daki orman yangınlarından zarar gören ve bu sebeple barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar, üniversitenin lojman ve konukevlerini bir ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. Yangın nedeniyle mağdur olan ailelerin çocukları, 2021-2022 akademik yılında geçerli olmak kaydıyla Antalya AKEV Meslek Yüksekokulu bölümlerinden birini tercih etmeleri halinde yüzde 100 burslu okuyacak.
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