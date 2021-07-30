Türkiye Yangın riski nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı

Yangın riski nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı

Türkiye

Yangın riski nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, orman yangını riski nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

30 Temmuz 2021, Cuma 22:15 Son Güncelleme:
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Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Kazdağı Milli Parklar sınırları dahilinde bulunan Düden, Padişah Pınarları, Şahindere Kanyonu, Beypınarı, Kazdağı Tabiatı Koruma Alanı, Kirsealanı, Akyer, Cam Seyir Terası ve Yörükküpü mevkilerindeki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ayrıca Hasanboğuldu ve Pınarbaşı günübirlik kullanım alanları haricinde mangal, semaver ve ateş ile anız yakılmaması kararı alındı. Tespit edilen aykırılıklara karşı ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler uygulanacak.

AA

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