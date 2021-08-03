Yangın yerleşim yerlerine ulaştı! Denizden tahliye edildiler

Sabahın erken saatlerinden itibaren yangına havadan ve karadan müdahaleye başlayan ekipler, havanın kararmasıyla çalışmaları karadan sürdürüyor. Hisarönü Mahallesi'nde yaşayanlar yangın nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanınca botlarla denizden tahliye edildi.

Büyükbaş hayvanlarını tahliye eden bazı vatandaşlar ise deniz kenarında uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Hisarönü Mahallesi sakinlerinden Ömer Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlerinden haber almadığını, yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Yangından kurtarılan hayvanların kayıt altına alınmasının ardından Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince güvenli bölgeye taşınacağı öğrenildi.

Bir sürücünün otomobilini yangında zarar görmemesi için kumsala koyması dikkati çekti.

AA



