Türkiye Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı! Vatandaşlar tahliye edildi

Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı! Vatandaşlar tahliye edildi

Türkiye

Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı! Vatandaşlar tahliye edildi

Antalya´nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3´üncü gününde de devam ediyor.

30 Temmuz 2021, Cuma 23:31 Son Güncelleme:
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Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi’nde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi. Sarp ve kayalık bölgeden yerleşim yerlerine doğru inen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Mahallenin üst kısmında kalan yolu hat olarak belirleyen yangın söndürme ekipleri, alevlerin buradan yolun alt kısmındaki yerleşim bölgesine sıçramaması için müdahaleye başladı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede oturanlar jandarma ekipleri eşliğinde hayvanlarıyla birlikte tahliye edildi. Yangının yayılmasında en büyük etken olan rüzgarın etkisini yitirmeye başladığı ve bununla birlikte alevlerin kontrol altına alınma ihtimalinin daha da kuvvetlendiği öğrenildi.

AA

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