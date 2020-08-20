Yangına müdahale eden helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti

California eyaletinde yaklaşık iki hafta önce başlayan orman yangınları söndürülemiyor. Eyalet genelinde yangınlarla mücadele edilirken, bölge halkını güvende tutmak için mevcut ve komşu eyaletlerden gelen ekiplerce yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.

Fresno şehrine bağlı Coalinga bölgesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter, New Coalinga Municipal Havaalanı yakınlarında düştü. Helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri, helikopterin havaalanının 11 mil güneyinde düştüğünü açıkladı.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Departmanına göre hayatını kaybeden pilot, helikopterdeki tek kişiydi. Bell UH-1H tipi helikopterin pilotu, kazadan önce Coalinga bölgesi yakınlarında devam eden yangını söndürmeye çalışıyordu.

Pilotun kimliği açıklanmazken, kazanın nedeninin araştırıldığı duyuruldu. California Valisi Gavin Newsom, 360 farklı noktada alevlere müdahale edildiğini açıkladı. Eyalette tarihin en yüksek hava sıcaklıkları kaydediliyor.

İHA