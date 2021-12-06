Türkiye Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

Türkiye

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisi çatıdan düştü

Erzincan'da tek katlı metruk binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye görevlisi Cihan Ekinci, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 21:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, bugün Kızılay Mahallesi 1015 sokaktaki metruk binada meydana geldi. Kullanılmayan binada belirlenemeyen sebeple çıkan yangına Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek isteyen ekipler çalışırken, çatıda dengesini kaybeden itfaiye eri Cihan Ekinci, yaklaşık 4 metreden sırtındaki oksijen tüpüyle beraber düştü.

Ekinci'nin düştüğünü gören itfaiye görevlileri hemen yardımına koştu. Tedbir amaçlı bölgede bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Cihan Ekinci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ERZİNCAN (DHA)

İlgili Haberler
Korkunç kaza! Kağıt gibi ezilen otomobilde ölüler ve yaralı var'İyi çekin meşhur olalım! Yaralı şoför sözleriyle pes dedirtti


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Hakan Çelik
İddialı tasarımla yola çıktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yazık bize
Rauf Tamer
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk kara sularına itilen 52 kaçak göçmen kurtarıldı