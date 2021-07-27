Yangında mahsur kalan 2 sansar yavrusunu orman işçileri kurtardı

Gökbuket mevkisinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde görevli bazı orman işçileri, 2 sansar yavrusunun yuvalarında mahsur kaldığını fark etti.

Yanmaktan kurtarılan yavrular, güvenli bir alana alındı. Orman işçileri kurtardıkları yavrulara su verdi.

Sarıçam ilçesi Gökbuket mevkisinde, öğleden sonra bir tarladaki anızların yakılması sırasında alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı, iş makineleri ve 200 personel sevk edilmişti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

AA



