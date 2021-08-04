Türkiye Yangından etkilenenlere ilk ödeme 10'ar bin TL

Yangından etkilenenlere ilk ödeme 10'ar bin TL

Türkiye

Yangından etkilenenlere ilk ödeme 10'ar bin TL

Toplamda 53'e yakın mahallede 3 bine yakın evin zarar gördüğü yangın nedeniyle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta, evi ve tarım alanları zarar gören aileler adına ilk ödemeler başladı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 02:43 Son Güncelleme:
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Demirciler Mahallesi'nde evi yanan Ali Öz'ün cep telefonuna, 'Sayın Ali Öz, Manavgat Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na adınıza yapılan yardımı Manavgat Halk Bankası Şubesi'nden kimliğiniz ile alabilirsiniz' yazılı mesaj geldi. Yangında evini kaybettiğini belirten Ali Öz, önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan mesaj geldiğini, ardından bankadan telefonla arandığını ve hesabına yatırılan 10 bin TL'yi çekebileceğinin söylendiğini kaydetti. 

Demirciler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, mahallede ilk tespitlere göre 93 evin zarar gördüğünü, bu evlerden 53'ünde yaşam varken, boşaltmak zorunda kalındığını, diğer 30- 40 evin de boş ve eski evler olduğunu açıkladı. Muhtar Demir, "Dünden itibaren geldiği söyleniyor. Alanlar var bekleyenler var. Birinci kısım 10'ar bin lira olarak gördük aile başına" dedi.

DHA

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