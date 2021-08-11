Ekonomi Yangından etkilenenlerin elektrik faturalarına erteleme

Yangından etkilenenlerin elektrik faturalarına erteleme

Ekonomi

Yangından etkilenenlerin elektrik faturalarına erteleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yangından etkilenen vatandaşların elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini açıkladı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Yangınlardan etkilenen vatandaşların elektrik faturalarına erteleme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı." açıklamasında bulundu.



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