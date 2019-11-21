Yangından kurtarılan koalanın görüntüsü yürekleri dağladı

Petrol, kömür gibi fosil yakıtlar yüzünden 18. yüzyıldaki sanayi devriminden beri toplam 2 trilyon ton karbondioksit atmosfere salındı. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri, küresel ısınmaya yol açan sera gazları salımının yüzde 10 ila 12’sinin sorumlusu. Küresel ısınmanın en büyük nedeni karbondioksit emen ormanların hızla yok olması. Bütün bunların sorumlusu insanlar. Bedelini ise diğer canlılar ödüyor. Avustralya’da küresel ısınmaya bağlı orman yangınlarında son bir ayda 350 koala öldü. Yangının yerleşim birimlerine dayanması üzerine önceki gün evini terk eden bir kadın yol kenarında yaralı bir koala gördü. Yanmış vücudu ve yaralı ayağıyla alevlerin ortasında çaresizce çırpınan koalayı kurtaran kadın onu en yakın veterinere götürdü.









Yangın durdurulamıyor

Şu ana kadar 3 bin 600 itfaiye personelinin mücadele ettiği yangınlarla ilgili yetkililer, sık sık rüzgâr ve sıcaklıklar nedeniyle yangınların hızlı bir şekilde yayıldığı konusunda uyarıda bulunuyor ve yangınların durumunu bildiren haritalar paylaşıyor.

Öte yandan Güney Avustralya eyaleti içinde Meteoroloji Dairesi, eyalet genelinde sıcak ve rüzgârlı kava koşulları uyarısında bulundu. Güney Avustralya eyaletinde birçok okulda yangınlar nedeniyle eğitime ara verildiği ve çalılık arazi yakınlarında ikamet etmekte olan vatandaşlara evlerini terk etme uyarısında bulunulduğu bildirildi. Aynı şekilde Queensland eyaleti için de hangi bölgelerin tehlikede olduğunu göstermek için, yetkililer tarafından eyaletin tehlike altındaki bölgelerini gösteren harita paylaşıldı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle, şu ana kadar 468 ev, 35 tesis kül oldu, 170 evde ve 43 tesiste maddi zarar oluşurken, 2235 ev ve 183 tesis de kurtarıldı.

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