Manavgat’ta dört gündür süren orman yangınında Kaçarlar, Taşağıl, Göğü köylerinde önceki akşam söndürülen yangın, tekrar başladı. Çam kozalaklarının yanarken patlarcasına alev çıkarması diğer bölgelere de ateşi sıçratıyor. Milliyet yangınların sürdüğü bölgeleri gezdi. Can Erok - Cihat Aslan /

"SIRA BİZE GELDİ KORKMAYA BAŞLADIK"

Yangının söndürüldüğü Haytalar Mahallesi’nde soğutma çalışmaları tamamlanmasına karşın Afyon İtfaiye ekipleri hazır bekliyor. Bölgede daha önce soğutulan bölgenin tekrar alev aldığı ihbarı gelmesi üzerine bekleyen ekipler, yeniden müdahalede bulunarak ateşi söndürdü. Köy sakinlerinden Hasan Kırkmaz, “Alevler dağın bir ucundan, öbür ucuna kadar geldi. Akşam helikopterle ve uçakla söndürüldü. Ama hala yer yer devam ediyor. Hayatımda gördüğüm en büyük yangındı. Üç gün söndüremedik. Yangın en son bizim köye yaklaştığında, ‘Sıra bize geldi’ diye korkmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Yangının devam ettiği Kaçarlar Mahallesi’nin çevresi sık çam ağaçları ile kaplı olduğu için alevlere ancak havadan müdahale edilebiliyor. Çaresiz vatandaşlar yangını tepeden seyrediyor. Köylülerden Mehmet Ünal, “Her şehirden itfaiyeci, orman görevlisi geldi. Yolu bilemedikleri için biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ormanlardaki çam ağaçları gürül gürül yanıyor. Kozalaklar bomba gibi patlıyor yangını da sıçratıyor. Köyü her an boşaltabiliriz” diyor.

'ALLAH'IM ATEŞİ SÖNDÜR’

Çöplü-Matap bölgesinde çıkan yangın ise zaman geçtikçe büyüyor. Yangının en çok büyüdüğü yerlerden olan Göğü Mahallesi’nde zeytinlik, tarım arazileri ve ormanlar alevler içinde küle döndü. Yol kenarında kepçeler, yangının diğer mahallelere sıçramaması için çam ağaçlarını kesiyor. Dozerlerle, iş makinelerine yol açılıyor.

45 dönümlük zeytinliğine sıçrayan alevlere çaresizce müdahale etmeye çalışan Meliha Hanım, “Vah emeklerim ki vah. Bir uçak yok mu, şurayı söndürsünler. Ah neler çektik. Yüce Allahım, şu ateşi söndür” diyerek göz yaşı döktü. Eşi Mehmet Bey ise, “Gözümüzün önünde yıllarca emek verdiğimiz zeytinliklerimiz yanıyor. Emeğimiz gözümüzün önünde gözümüzün önünde kül oluyor. Dört gündür bir yangın söndürülmez mi?” diyerek sitemlerini dile getirdi.

Ateşin içine atlayan aile, alevlere de aldırış etmeden zeytinliğe, damacana su ile müdahalede bulunmaya çalıştı. Ama alevlerin yükselmesi üzerine göz yaşları arasında bölgeyi terk etti.

BODRUM'DA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kumbahçe Mahallesi’nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi’ndeki tersaneye kadar ulaştı.

Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı. Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye ediliyor. Yangına 1 helikopter, 20’den fazla arazöz ve yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bazı inşaat firmaları da beton mikserler ve su tankerleriyle ekiplere destek veriyor.

Öte yandan Umurca Mahallesi’ndeki makilik alanda çıkan yangın, İçmeler bölgesinde yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Yangına havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale ediliyor. Tersanelerin bulunduğu alanı tehdit eden yangın nedeniyle tersanelerde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler kamyonlar ile tahliye edildi.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tekneler ile deniz kıyısındaki alana müdahale edildi. Kamuya ait lojmanlara ve yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaşan yangında vatandaşlar yangın tüpleri ve kovalar ile seferber oldu.

Vatandaşlar yangın bölgesine su ayran ve yiyecek getirerek ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile yarıştı. Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi’ne ulaştı.

MUĞA MARMARİS'TE ÇIKAN YANGIN MARMARİS DATÇA KARAYOLUNA YAKLAŞTI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz’da çıkan orman yangına müdahale çalışmaları Asparan mevkii, Turunç ve Osmaniye mahallelerinde yoğunlaştı. Alevler Marmaris-Datça karayoluna da yaklaştı. Trafiğe kapatılan karayolunda, bir süre sonra araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi.

Ekipler, Asparan mevkisindeki alevlerin yolun diğer tarafına geçmemesi için büyük mücadele verdi. Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz’de ormanlık alanda dün gece saat 00.30 sıralarında üç noktada birden yangın çıktı. Karadan yapılan müdahaleye rağmen yangının, rüzgârın da etkisiyle büyüdü.

AZERBAYCAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME ORDUSU

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine, Rusya ve Ukrayna yangın söndürme uçağı, Azerbaycan ise 500 kişilik yardım ordusu ve helikopterlerle destek vermeye çalışıyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerden 100 kişilik ilk grup, önceki gece Dalaman’a ulaştı ve dün söndürme çalışmalarına aktif destek verdi.

Ankara'dan Namık Durukan'ın haberine göre; NAMIK DURUKAN Ankara - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Azerbaycan’ın her zaman olduğu gibi bu zor dönemde kardeş Türkiye’nin yanında olduğunu aktardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda 500 kişilik Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) personelinin yanı sıra helikopterler ve diğer gerekli ekipman ve aksesuarların en kısa sürede Türkiye’ye gönderileceği duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, önceki gece Türkiye’ye geldi. Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu dile getirerek, “Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız.

Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye’nin zor gününde yanındayız. Ve ne zaman bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş Türkiye’nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz” dedi.

BODRUM MİLAS'TA 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.

UMURCA MAHALLESİ'NDEKİ YANGIN 10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınan yangında 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

SAMSUN'DA ORMAN YANGINI

Samsun'nun Vezirköprü ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 7 hektarlık alan zarar gördü.

Vezirköprü ilçesi Kurucay Mahallesi Kabagöz mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor. Yangında, 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

'7 HEKTARLIK ALAN YANDI'

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Yangın yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili oldu. Ülke geneli yangınlar nedeniyle tedbirlerimizi almıştık. Yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

MERSİN SİLİFKE YANGINI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke’de başlayan orman yangınlarında tüm birimleri ile seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangının ilk anından itibaren bütün yangın bölgelerinde müdahalelerini sürdürdü, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için canla başla çalıştı.









MERSİN'DE 2 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Bekir Pakdemirli, 'Mersin Silifke'de 2 yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli'nin açıklaması:

Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı.

Böylece MERSİN’de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.



