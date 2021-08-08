Son dakika haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Antalya, Bodrum ve Marmaris'teki orman yangınları söndürüldü” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, çıkan yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Ersoy, “Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.



