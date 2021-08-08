Türkiye Yangınlarda son durum! Bakan duyurdu: Antalya, Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar...

Yangınlarda son durum! Bakan duyurdu: Antalya, Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar...

Türkiye

Yangınlarda son durum! Bakan duyurdu: Antalya, Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar...

Yangınlarla ilgili son dakika açıklamasına göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Bodrum ve Marmaris'teki yangınların söndürüldüğünü açıkladı.

08 Ağustos 2021, Pazar 09:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Bodrum ve Marmaris'teki orman yangınları söndürüldü” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, çıkan yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Ersoy, “Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Balıkesir'de katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti, 17 yaralı