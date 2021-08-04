Yangınlarda son durum! Birçok noktada müdahaleler sürüyor

Alevler, dün akşam Ören Mahallesi yönünde ilerleyince Kemerköy Termik Santrali için tehdit oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler, santrale 1 kilometre kadar yaklaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede gece boyu ekipler, mücadeleyi sürdürdü. Santralin çevresinde hendekler kazıldı, hidrojen tankları tedbir amaçlı boşaltıldı ve ekipler hazır bekletildi.





Santral yetkililerinden yapılan açıklamada ise üst düzey tüm tedbirlerin alındığı belirtilip, "Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahele ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır. Sürecin başından itibaren devletimiz Kemerköy Bölgesi'nde yangına müdahale etmektedir. Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

14.55: Manavgat'ın Kalemler bölgesinde açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar. Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak. En geç 1 sene içinde evlerimizi yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz." dedi.

14.40: MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemisi ve yangın söndürme ekipleri, Muğla’daki Türkevleri-Ören sahiline denizden yanaşarak yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor." denildi.

14.25: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Kuzuculu Mahallesi Öğülbek mevkiindeki E-91 Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

14.20: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun refakat ettiği Tatar, Manavgat Ulualan'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve brifing aldı. Yangından zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret edecek KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.





14.16: Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Çökek Mahallesi’nde dün çıkan ve Dereköy Mahallesi’ne de sıçrayan yangın, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

13.45: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Omuz omuza görev başındayız. Yangın bölgelerinde bulunan diğer arama kurtarma ve söndürme birimlerimiz ile birlikte omuz omuza çalışmalarımıza devam ediyoruz..." denildi.

13.00: İletişim Başkanı Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahada etkin bir koordinasyon var. Etkili ve zamanında müdahalelerle her geçen saat bir yangını daha kontrol altına alıyoruz. 174 yangının 161’i kontrol altına alındı." dedi.

İHA'LAR 45 ADET YANGINI TESPİT ETTİ

12.39: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA’lar, 12 ilde 45 adet yangını tespit etti. İlk kez başlayan yangının mevkisi, söndürüldükten sonra yeniden başlayan yangın noktaları ve devam eden yangınların ilerleme istikameti hassas koordinat ile anlık olarak Orman Genel Müdürlüğüne bildirildi" ifadelerine yer verildi.

12.19: MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait İHA'lar, yangın söndürme çalışmalarına destek için aralıksız görev yapmaya devam ediyor. 33 sorti ve 462 saat uçuş yapan İHA’larımız, 12 ilde toplam 45 yangını tespit ederek söndürme çalışmaları için anlık görüntü aktarımı sağladı." denildi.

11.50: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." dedi.

YANAN ORMANLAR UÇAKTAKİ YOLCU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

11.40: Antalya'da 8'inci gününde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar, kente havayolu ile gelen bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Uçağın Antalya Havalimanı inişi için pilotunun yolcuları emniyet kemeri takması yönünde uyarı yaptığı andan itibaren görülmeye başlanan dumanlar, Antalya'nın doğu ilçelerinde gökyüzünü sardı. Uçaktaki yolcunun telefon kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yanan alanların genişliği yürek sızlattı. Görüntülerde söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgeler ile alevlerin yükseldiği ormanların görüntüleri de yer aldı.

11.22: Muğla’nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.

11.07: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesine ilişkin, "Devletimiz güçlüdür, her türlü mağduriyeti giderecek şekilde hazırlıklarını yapmıştır." dedi.

11.05: Manavgat'ta sekiz gündür devam eden orman yangınlarında 52 mahalle yangına maruz kaldı. 3 bine yakın ev yanarken, İl Sağlık Müdürlüğü Psiko Sosyal Destek Merkezi doktorları, sahada yangına maruz kalmış vatandaşlara psikolojik destek vermeye başladı. Uzmanlar, yangın zedelerin uyku problemleri, kabuslar, aynı anı tekrar tekrar yaşama, küçük çocuklarda altını ıslatma ya da sosyal izolasyon gibi psikolojik sorunlar yaşayabileceğine dikkati çekti.

Manavgat'ın hem doğusu hem de batısında devam eden yangınlarda, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı pandemi sürecinde vatandaşa psikolojik desteklerin sağlandığı Psiko Sosyal Destek Merkezi yangın bölgesindeki vatandaşlar için de çalışma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nün diğer doktor ve sağlık personelinden oluşan ekipleri de ayrıca evlerinde ilaçları da yananlar ile şeker, tansiyon gibi hastalıkları olanlara yerinde müdahaleler ve ilaç temin konularında ekipleriyle yangının yaşandığı mahalleleri dolaşıyor.

11.00: Yangında Demirciler Mahallesi'nde sağlık ekiplerinin çalışmalarına katılan Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Manavgat'ta 52 kadar mahallenin yangından etkilendiğini belirterek, "Bu mahallerden toplamda yangına maruz kalan vatandaşlarımız hızlı bir şekilde hastanelerimize getirildi. Toplam il genelinde 600'e yakın yangından etkilenen vatandaşımız oldu, hastanede tedavisine devam edilen 10 vatandaşımız var. Maalesef olay yerinde 7 vefat gerçekleşti. Hızlıca bu bölgelere 112 UMKE ekipleriyle tansiyon, şeker gibi şikayetlere göre birinci aşamada o ekipleri çıkardık" dedi.

HİJYEN, TEMİZ SU VE BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Hülür, ayrıca içinde hekim ve sağlık personeli olan ekiplerin de çıkarıldığı ve ayrıca psikolojik ve psiko sosyal destek ekiplerinin de Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yerinde hizmet vermek amacıyla psikologlarla saha olduklarını söyledi. Yangından etkilenen vatandaşlarla birebir, onları dinleyerek kayıtlar alındığını belirten Hülür, çevre ve halk sağlığı hizmetlerinin de bu bölgelerde önemli olduğunu, vatandaşın bundan sonraki süreçte hijyen, temiz suya kavuşması ve gıda açısından beslenme durumunun son derece önemli olduğunu açıkladı.

10.40: Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, ilçedeki yangının Çayırözü mevkisi ile Alara Vadisi'nde çok etkili olmasa da devam ettiğini söyledi. Çok kısa sürede yangını söndürüp hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Özbilgi, "Devletimiz tüm unsurlarıyla havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir." dedi.

10.38: Antalya'nın Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

10.27: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına denizden destek veriyor.

10.17: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." dedi.

10.00: Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine havanın aydınlanmasıyla helikopter ve uçakla da destek veriliyor. Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

09.50: Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü. Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.

5 İLDE 14 ADET YANGIN DEVAM EDİYOR

09.47: Orman Genel Müdürlüğü yangındaki son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

09.45: Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

09.41: Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor. Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.

İHA'LARDAN MAVİ VATAN'DAN SONRA YEŞİL VATAN'IN KORUNMASINA DA DESTEK

09.38: Terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor. Özellikle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin kullanılan insansız hava araçları, sahadan aldıkları anlık görüntüleri ilgili merkezlere aktarıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'ların söndürme çalışmalarına destek kapsamında 462 saat uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. İHA'lardan çekilen görüntülerde hava araçlarının yangınlarla mücadelesi de yer aldı.

09.35: Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makineleriyle orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı.