Türkiye Yangınlarda son durum ne oldu? Kaç yerde yangın var, yangınlar söndü mü? 2 Ağustos son dakika yangın haberleri
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Yangınlarda son durum ne oldu? Kaç yerde yangın var, yangınlar söndü mü? 2 Ağustos son dakika yangın haberleri

Türkiye

Yangınlarda son durum ne oldu? Kaç yerde yangın var, yangınlar söndü mü? 2 Ağustos son dakika yangın haberleri

Ülkemizin pek çok noktasında birden çıkan yakınlarda 5 vatandaş hayatını kaybederken, pek çok türden binlerce hayvan öldü, hektarlarca ormanlık alan küle döndü. Peki, Yangınlarda son durum ne oldu? Kaç yerde yangın var, yangınlar söndü mü? İşte, 2 Ağustos son dakika yangın haberi

02 Ağustos 2021, Pazartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Yangın haberleri yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 28 Temmuz ve sonrasında çıkan yangınlarda Manavgat ve Marmaris en çok zararın yaşandığı yerler olurken, 100’ü aşkın noktada çıkan yangınların çoğu söndürüldü ancak hala devam eden yerler de var. İşte Bakan Pakdemirli’nin paylaştığı 2 Ağustos tarihine ait yangındaki son duruma ilişkin bilgiler…

YANGINLARDA SON DURUM NE OLDU?

Yangınlardaki son duruma ilişkin en net bilgi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, son 5 gün içinde 32 ilde 119 yangın meydana geldi. 3 ildeki 7 yangın hala devam ediyor…

KAÇ YERDE YANGIN VAR, YANGINLAR SÖNDÜ MÜ?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki orman yangınlarına ilişkin detaylı son durum ise şu şekilde:

  • Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen 14 yangından 2'si,
  • Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde yaşanan 10 yangından 4'ü
  • Tunceli'nin Hozat ilçesinde1 yangın devam ediyor.
  • Ayrıca, son 5 gün içinde 32 ilde meydana gelen 119 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde 7 yangın devam ediyor. 

 

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