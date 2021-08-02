Yangın haberleri yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 28 Temmuz ve sonrasında çıkan yangınlarda Manavgat ve Marmaris en çok zararın yaşandığı yerler olurken, 100’ü aşkın noktada çıkan yangınların çoğu söndürüldü ancak hala devam eden yerler de var. İşte Bakan Pakdemirli’nin paylaştığı 2 Ağustos tarihine ait yangındaki son duruma ilişkin bilgiler…

YANGINLARDA SON DURUM NE OLDU?

Yangınlardaki son duruma ilişkin en net bilgi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, son 5 gün içinde 32 ilde 119 yangın meydana geldi. 3 ildeki 7 yangın hala devam ediyor…

KAÇ YERDE YANGIN VAR, YANGINLAR SÖNDÜ MÜ?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki orman yangınlarına ilişkin detaylı son durum ise şu şekilde: