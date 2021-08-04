Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine de sıçradı. Bazı bölümlerde yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde de söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Bir süre kontrollü geçiş sağlanan Gündoğmuş-Antalya karayolu tamamen ulaşıma açıldı.

Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Akseki'de ise süren yangınların yerleşim yerlerin tehdit etmediği bildirildi. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor" dedi.

Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

MUĞLA

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere ilçelerindeki ormanlık alanda büyük zarara yol açan yangınları söndürmek için ekipler havadan ve karadan büyük mücadele veriyor.

Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale ediliyor. İki ilçe arasındaki Mazı'yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi.

Milas Türkevleri mahallesinde bir siteyi alevler sardı. Güvenlik güçleri sitedeki vatandaşları tahliye etti. Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının yayılması üzerine 3 mahalle tahliye edildi.

Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının yayılması üzerine 3 mahalle tahliye edildi. Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği mahalledeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, yangının ormanlık alanda olduğunu ancak tedbir amaçlı bölgeye yakın 15 evin boşaltıldığını söyledi. Yıldız, ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor. Çandır Köyü ile Yıldız ve Camili mahallerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele ediliyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, yangının bugün kontrol altına alınmasının beklendiğini söyledi. Özkaya, "İnşallah bugün Sütçüler'den güzel haber vermeyi umuyoruz. Isparta, Antalya ile benzer bölge. Bütün hava, kara gücümüzle Antalya ve Muğla'ya odaklanmak istiyoruz. Onun için dışardaki yangınlara hemen müdahale edip söndürüyoruz" diye konuştu.

DENİZLİ

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede görev yapan 2 helikopter de havadan alevlere müdahale etti.

Yangın haberini alan çok sayıda vatandaş ise ekiplere yiyecek, su ve ayran yardımında bulunuyor. Jandarma ve polis ekipleri bölgede belirledikleri noktalarda güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların girişine izin vermiyor.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Yangını kontrol almak için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Sağ olsun Denizlili vatandaşlarımız bizlere çok yardımcı oluyorlar. Ellerindeki tüm araç ve gereçlerle ekiplerin çalışmalarına destek oluyorlar. Şu anda yangını kısmen de olsa kontrol altına aldık. Sabah olduğu zaman helikopterlerin manevra yapma durumu olunca yukarıdan müdahaleyle yangını çok büyümeden kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemlerine başlayacağız" dedi.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada ise 39 ilde çıkan 174 orman yangınından 160'ının kontrol altına alındığı ve 5 ilde 14 noktada söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

8 CAN KAYBI

Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Koca'nın açıklamasına göre Muğla'da tedavisi tamamlanan 271 kişi, Antalya'da 598 kişi taburcu edildi. Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam ediliyor.

MANAVGAT'TA BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan zanlı, tutuklandı.

Merkez Kavaklı Mahallesi Side Kavşağı'nda 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili C.Y. (16), 30 Temmuz'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Çıktığı gün kontrol altına alınan yangında 2 bina, 1 depo ile ormanlık alanda hasar oluşmuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada yangın bölgesine şu ana kadar toplam 62,5 milyon lira yarım yapıldığı bildirildi. 1759 vatandaşa barınma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir" denildi.