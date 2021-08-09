Hürriyet muhabiri Selçuk Şamiloğlu’nun Muğla Menteşe’de çektiği bu karede, orman emniyet şeridinin alevlerin diğer tarafa sıçramasına nasıl engel olduğu açıkça görülüyor. Yolun bir tarafında ağaçlar küle dönmüşken, alevler emniyet şeridini atlayamadığı için diğer taraf yeşilini koruyor.





Ormanlarda emniyet şeritlerinin açılması, yangınların durması ve kontrol altına alınmasında hayati öneme sahip. Alevlerle boğuşan Muğla’nın Menteşe bölgesinde çekilen fotoğraflar da bunun bir kanıtı. Menteşe’deki bu orman emniyet şeridi, alevlerin yolun diğer tarafına geçmesine engel olmuş. Yolun bir yanındaki ağaçlar küle dönmüşken, diğer taraf yemyeşil duruyor.

Marmaris’te görev yapmış emekli orman mühendisi Mustafa Karagöz, bu şeritlerin ulaşım için açıldığına, arazöz, kepçe, greyder gibi araçlarla bu yollardan geçilip yangına daha rahat müdahale ettiğine dikkat çekiyor ve şunları söylüyor:

'Bu yolların sayısının çok olması son derece hayati. Bazı yerlerde yangına müdahale edecek insan gücü olmadığı halde, alevlerin yayılması bu yollar sayesinde engellendi.”

KARŞI YANGIN ÇIKARILIR

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Doğan Kantarcı, ormanlık alanlarda emniyet şeritlerinin yangının yayılmasını önlemede kritik önemde olduğunu söylüyor:

“Türkiye’nin genelinde tüm ormanlarımızda olası yangınlara karşı yangın şeritlerimiz vardır. Orman içi yollarımız ve yangın şeritleriyle blok ormanlardır. Yangın kulelerimiz, birbirlerinin alanlarını görecek şekilde sıralanırlar; kör alan yoktur, her yeri görürler ve 24 saat nöbet tutarlar. Bazı yangınları durdurmada şeritler, yollar yetersiz kaldığında ilave şerit açmak gerekir ki bunun için de paletli dozerler, motorlu testereler gerekir, bunlar da vardır. İlave şeritler açılır, karşı yangın çıkarılır. Ancak bunlar yeterli olmayabiliyor. Yangınları söndürmede hava gücü desteği de gerekiyor.” Aysel ALP/ANKARA

AĞAÇLARDAN YANGIN BANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki günlerde “yangın sonrası”nı masaya yatırmaya hazırlanıyor. Yangını söndürmede en etkili yöntem olan kara müdahalesinin daha nasıl güçlendirileceği tartışılacak. Muğla ve Antalya yangınlarında yangın şeridinin ne kadar faydalı olduğu fotoğraflarla tespit edildi. Bu uygulama bütün ormanlık alanlara yaygınlaştırılacak. Yanan alanlar için arazi şartlarına göre 60-80 metre genişliğinde şerit oluşturulacak. Şeritlerin çevresine yangına dirençli servi, keçiboynuzu, aylantus, dişbudak, akçaağaç gibi ağaçlardan yangın bandı çekilecek. Bakanlık’tan edinilen bilgiye göre ilk çalışma Adana bölgesinden başlayacak. Bakanlık şu anda oluşan görsel kirliliğin 3-5 yıl içinde yeşil örtüyle kaplanacağını ancak bölgenin eski formuna kavuşmasının 15-20 yılı bulabileceğini hesaplıyor. Meltem ÖZGENÇ-Ankara



