Seyahat Yanıklı Köyü Yaylası fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Yanıklı Köyü Yaylası fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Seyahat

Yanıklı Köyü Yaylası fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Artvin merkeze bağlı Yanıklı Köyü Yaylası'na mevsimin ilk kar yağışı düştü. Ahşap mimarisiyle ünlü yaylanın karla kaplı muhteşem manzarası havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntüler oluşturan yayla fotoğraf tutkunlarının ziyaretini bekliyor.

24 Kasım 2020, Salı 13:28 Son Güncelleme:
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Havaların soğumasıyla birlikte Artvin’in yüksek kesimlerindeki köyleri, yılın ilk kar yağışı nasibini aldı. Artvin’in 2 bin 100 rakımlı Yanıklı Köyü Yaylası farklı mimarisiyle dikkat çekiyor. Arazi sorunu bulunan yaylada çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamacına inşa edilen ahşap ve tek katlı evlerin kapı ve pencereleri neredeyse birbirine açılıyor.

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Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Yanıklı Köyü’nün 2 bin 100 rakımlı yaylasında aralarında asırlık yapılarında yer aldığı 170 ahşap ev yıllar önce inşa edildi.

Köylüler kışın burada kalmıyor

Yaz aylarında büyükbaş hayvanları ile yaylaya göç edenler köy sakinlerinin kullandığı yaylada kışın kimse kalmıyor. Fotoğraf sanatçısı Hasan Avcı, yaylanın kış görüntünü çekebilmek için karla kaplı yolları aşarak yaylanın kar manzarasının havadan görüntüledi.(İHA)



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