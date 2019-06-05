Yanından geçerken motosikletine gaz verdi diye bıçakladı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Musa Y., yanından geçerken motosikletinin gazını yükselttiğini öne sürdüğü Muhammed Enes H.’yi (19) bıçakla yaraladı
Bursa İnegöl'de Musa Y., yanından geçerken motosikletinin gazını açtığını öne sürdüğü Muhammed Enes H. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Musa Y., yanında taşıdığı bıçağı çekip motosiklet sürücüsü Muhammed Enes H.’yi bacağından yaraladı.
Muhammed Enes H., çağırılan ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kaza sonrası kaçan Musa Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
DHA