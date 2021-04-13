Yanınızda yatabilir miyim?

Zaman geçtikçe çocuğunuz büyüdü, 3 yaşına geldi, ama hâlâ yanınızda yatıyor. Peki, şimdi ne olacak? Daha bebekken yanınızda yatmaya alıştığı için ilerleyen zamanda da doğal olarak bu alışkanlığı devam ediyor. Çocuk, ebeveynlerinin o yokken ne yaptığını merak ettiğinden ya da yeterli iletişim kuramıyorsa daha doyurucu bir ilişki için de sizinle yatmak isteyebilir. Bir diğer seçenek; bir kaygısı, korkusu olabilir ve sizinle uyuduğunda kendini daha güvende hissediyordur. Böyle durumlarda bile kendi odasında yatması çok önemli. Bu onu yalnız bırakacaksınız demek değil. Onu kendi odasına götürerek uyuyana kadar yanında olabilir, sonrasında kendi odanıza dönebilirsiniz. Çocuğunuzun sizin odanızda uyuyakalıp kendi odasında uyanması onun için daha kaygı vericidir. Bu yüzden tutarlılık kritik bir öneme sahip.





ÇOCUĞUNUZ NEDEN TEK YATMALI?





Çocuk, bağımsız bir birey olmanın ilk adımını anne-baba odasından kendi odasına geçtiği zaman atar. Bu yüzden evde kendi odası ve yatağı olması çok önemlidir. Yeni doğduğunda sizin yatağınızda yatmak yerine, sizin odanızda ama kendi yatağında/beşiğinde yatması, kendi odasına geçiş sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca çocukların kendi odalarında uyumaları kişisel gelişimlerinde olumlu bir etki yaratır. Hayatında, sorunlarını kendi kendine çözebilen, çözemediği durumlarda bununla baş etmesini bilen bir birey olarak kendini var edebilen ve ifade edebilen biri olmasını destekler. Hâlâ sizinle yatması durumunda size duygusal olarak bağımlı hissedebilir. Bu da bir birey olarak kendini var etmesini güçleştirir ve kendini yetersiz, güçsüz hissedebilir. Sonunda da içe kapanık bir birey olması muhtemeldir. Domino taşı gibi; bir eylem çocuğunuzun gelecek yaşantısında pek çok şeyi etkiler.