Yanlış anestezi yüzünden 39 yıldır komadaydı, hayatını kaybetti
Eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, 39 yıl önce yanlış tedavi nedeniyle komaya girmişti. Adams, 73 yaşında hayatını kaybetti.
06 Eylül 2021, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
1977-1979 yılları arasında PSG forması da giyen eski Fransız futbolcu Pierre Adams 73 yaşında hayatını kaybetti. 34 yaşındayken FC Chalon kulübünde dizinde bir sorun yaşayan Adams, hastanede tedavi olacaktı.
Yanlış anestezi sonucu komaya giren Adams, tam 39 yıldır komadaydı. Nimes Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Fransız milli takımının da 22 kez formasını giyen Adams'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Jean-Pierre Adams, uzun seneler Nice forması giymişti.
CNN'e konuşan Adams'ın eşi Bernadette; kocasının rutin bir diz ameliyatı için hastaneye gititğini anestesi hatası sonucunda komaya girdiğini söyledi.
BUNLARI DA OKUYUN