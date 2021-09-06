Yanlış anestezi yüzünden 39 yıldır komadaydı, hayatını kaybetti

1977-1979 yılları arasında PSG forması da giyen eski Fransız futbolcu Pierre Adams 73 yaşında hayatını kaybetti. 34 yaşındayken FC Chalon kulübünde dizinde bir sorun yaşayan Adams, hastanede tedavi olacaktı.

Yanlış anestezi sonucu komaya giren Adams, tam 39 yıldır komadaydı. Nimes Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Fransız milli takımının da 22 kez formasını giyen Adams'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Jean-Pierre Adams, uzun seneler Nice forması giymişti.

CNN'e konuşan Adams'ın eşi Bernadette; kocasının rutin bir diz ameliyatı için hastaneye gititğini anestesi hatası sonucunda komaya girdiğini söyledi.