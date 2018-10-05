Yanlış evi taradı!

M.B. (23), bir husumetten dolayı amcası A.B.'nin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak, M.B.'nin amcasının evi zannedip yanlışlıkla amcasının komşusunun evine silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Tüfekten çıkan saçmalar komşu evin camlarına isabet ederken, silahlı saldırgan kaçtı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak Denizevleri Polis Merkezine teslim edilen M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.