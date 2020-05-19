Yanlış maske ile spor için önemli uyarı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, corona virüs salgını dolayısıyla özellikle açık alanda spor yaparken ve koşarken vatandaşların maske takmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu söyledi. Pek çok vatandaşın, sadece sağlık çalışanlarının kullandığı maskeleri taktığını ve bu maskelerin solunumu kısıtlayacak maskeler olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Taşbakan, "Bizim halka önerdiğimiz maskeler, cerrahi maskelerdir. Fakat insanlar, farkında olmadan bizim sağlık çalışanlarımızın hastaya müdahale ederken taktığımız maskeleri takıyor. Bu maskeler, normal hayatta hiç kullanılması gereken maskeler değil. Bu maskelerin dezavantajı şu; nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor, verdiğimiz nefesin bir kısmını tekrar solumak zorunda kalıyoruz. Uzun süre takıldığı zaman kanda karbondioksit dediğimiz zararlı bir gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gazda; hayati tehlikenin ortaya çıkmasını sağlayarak, ölüme kadar neden olabilecek kanda yükselmelere sebep olabilir. Baygınlık, ani ölüm gibi sonuçların yaşanmasına neden olur. Özellikle spor yapan insanlarda bu maskelerin kullanılması ciddi hayati risk taşır" dedi.

Koruma özelliğine açıklık getirildi

Açık alanda kalabalık ortamda spor yapacak kişilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşbakan, "Kalabalık ortamda, 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak, cerrahi maske takarak spor yapılabilir. Biz, sağlık çalışanlarının kullanması gereken daha gelişmiş maskeleri kullanmamasını söylüyoruz, çünkü bunlar sanıldığı gibi kişiyi çok fazla korumuyor" diye konuştu.

Düzenli olarak Alsancak Kordon'da spor yapan Su Karaman (37), "Düzenli olarak koşuyorum. Maskeyle koşmak çok zor oluyor. Hava da sıcak olduğu için yüzüm çok terliyor. Ama uzmanlar da maskenin çıkarılmaması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden spor yaparken de maskemi çıkarmıyorum" dedi.

DHA





İlgili Haberler Sokakta maske takma zorunluluğu olan il sayısı 28'e yükseldi



