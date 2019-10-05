Yanlış sperm donöründen hamile kaldı

Çift, ikinci çocukları için Chelmsford'taki Simply Fertility adlı kliniğe başvurdu.

Çift ilk sperm donörüyle yapılan tedavi başarısız olunca ikinci bir donörü denediler. İkinci denemede hamile kaldı.

Ama klinik yanlışlıkla ikinci sperm donörü yerine, ilk denemede tedavinin başarısız olduğu ilk sperm donörünü kullandı.

Klinik özür diledi

HFEA, hatanın embriyo transferi yapıldıktan sonra fark edildiğini duyurdu.

Klinik yaptıkları hatayla ilgili özür diledi.

Çift ise gebeliği sürdürme kararı aldı.



