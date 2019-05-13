Yanlış tırnak kesimi batmaya yol açıyor

Tırnağın dış köşelerinin tırnak yanındaki doku içine gömülmesi ile ortaya çıkan “tırnak batması”, genelde ayak başparmağında görülüyor. Tırnak batması ileri derecede olan hastalarda ayakkabı giymekte zorlanma, çorapların sık sık kirlenmesi, iltihap ve apse gibi sorunlar görülebiliyor. Erken evrede kendiliğinden tedavi edilebilen hastalık, şiddetli ağrı ile kendini gösterdiğinde, mutlaka bir uzmana başvurulması önem kazanıyor.

YANLIŞ TIRNAK KESİMİ TIRNAK BATMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ

Tırnak batması sıklıkla ayak başparmak tırnağında, tırnağın dış köşelerinin tırnak yanındaki yumuşak doku içerisine gömülmesi şekline ortaya çıkmaktadır. Ağrı kızarıklık, şişlik ve sonrasında iltihaplanma görülebilir. Ayak tırnaklarının çok kısa ve yuvarlanarak kesilmesi, dar uçlu ayakkabı giyilmesi, ayakta aşırı terlemenin varlığı, obezite ve ayak başparmak tırnağına alınan darbeler tırnak batmasını tetikleyebilir.

TEDAVİ BATMANIN ŞİDDETİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Tırnak batmasının tedavisi batmanın şiddetine göre belirlenir. Ağrı, kızarıklık ve iltihaplanmanın olduğu hafif ve orta şiddetteki batmalarda pansuman, antibiyotikli kremler ve antibiyotik haplar önerilmektedir. Tırnak ile tırnak yatağı arasında batmayı engelleyebilecek bariyerler de tedavi uygulamaları arasında yer alır. Bu bariyer yöntemler pamuk, diş ipi ya da tırnak teli olabilir. Ağrı kızarıklık ve iltihaplanmaya ek olarak batan tırnağın kenarında yumuşak doku büyümesinin meydana geldiği şiddetli durumlarında ise tırnak çekimi gerekebilir.

GEREKTİĞİNDE TIRNAK ÇEKİMİ UYGULANIR

Tırnak çekimi sırasında aktif enfeksiyon olmamalıdır ve bu nedenle de çekim öncesinde antibiyotik haplar kullanılması gerekebilir. Çekim öncesinde lokal anestezi uygulanır. Böylece işlem sırasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Çekimde tüm tırnak plağının çekimi yerine batan kısımdaki tırnak plağı kısmi olarak çıkarılır. Batmanın tekrarlamaması amacıyla çekim uygulandıktan sonra batmanın olduğu tırnak kökünün tahrip edilmesi gerekir. Bu işlemin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi ile batan kısımdaki tırnak kökü çıkarılabilir.

BATMAYA NEDEN OLACAK FAKTÖRLER ORTADAN KALDIRILIR

Uygun yöntemler ile çekim ve tırnak kök tahribatı yapıldığında çekim sonrasında batma büyük oranda tekrarlamamaktadır. Çekim sonrasında ödem ve ağrıyı azaltmak amacıyla 48 saat süreyle ayak yüksekte tutulmalı, ağrı olduğunda kanamayı artırma ihtimali olmayan ağrı kesiciler kullanılmalı, dar uçlu ayakkabılar giyilmemeli ve pansuman günlük olarak değiştirilmelidir. Kişi uzun süre ayakta kalmamak ve dar ayakkabı giymemek kaydıyla 2-3 gün sonra normal yaşantısına geri dönebilir.