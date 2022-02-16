Yanlış yastık seçiminin yol açabileceği sağlık problemleri

Yastığın kaliteli bir uykunun sağlanması için önemli role sahip olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, “Boynunda kireçlenme, fıtık gibi problemleri olanlarda yastık seçimi daha da önem kazanıyor. Uygun yastık kullanılmadığında kişi dinlendiren bir uyku uyuyamaz, ayrıca günlük yaşamını bozan boyun ağrıları ortaya çıkabilir. Bu konu bilim dünyasının da ilgisi çekiyor ve ideal yastık seçimi hakkında çok çeşitli araştırmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

TEK TİP YASTIK HERKESE FAYDA SAĞLAMIYOR

Her bireyin vücut yapısının ve buna bağlı olarak boyun yapısının da farklı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özaras, “Bu nedenle tek bir tip yastığın herkes için uygun olmasını beklemek doğru olmaz. Piyasada değişik şekillerde yapılmış ve boynu desteklediği düşünülen yastıklar var.

YANLIŞ YASTIK SEÇİMİNİN YOL AÇABİLECEĞİ SAĞLIK PROBLEMLERİ

Bu yastıklar belli pozisyonlarda boyun çukurunu destekleyebilir ancak uyku sırasında bilinçsiz olarak sık sık pozisyon değiştirdiğimiz için bu desteği uyku boyunca sürdürmesi mümkün görünmüyor” dedi.

YASTIK ORTA SERTLİKTE OLMALI

Yastığın kişinin boyun yapısını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, “Yastık, kasların ve bağların üzerindeki yükü de almalı. Boyun yapısının şeklini alan çok yumuşak yastıklar yeterli desteği sağlamazlar. Çok sert yastıklar ise boyun yapılarını zorlarlar. Orta sertlikle yastıklar idealdir. Ayrıca yastık materyali iyi seçilmeli, terlemeye neden olmamalı" diye konuştu.

YANLIŞ YASTIK SEÇİMİ YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Yastık yüksekliğinin kişinin boyun yapısına göre değişkenlik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Nihal Özaras, “Bu noktada tek bir yükseklikten bahsetmek mümkün değil. Çok yüksek yastıklar boyunda öne doğru eğikliğe neden olurken çok alçak yastıklar başın vücuda göre geride kalmasına yol açıyor. Her iki pozisyon da boyun problemlerini artırıp ağrıya yol açıyor. Yastık, boyun çukurunu dolduracak, boşlukta bırakmayacak kadar yüksek olmalı. Yanlış yastık seçimi boyun ağrılarına neden olacağı için kişini uykusunu ve böylece yaşam kalitesini etkiler. Bu nedenle doğru yastık seçimi çok önemli" uyarısında bulundu.





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