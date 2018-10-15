Yanlışlıkla başkasının otomobilini alıp gitti

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçesi Ptt Evleri Mahallesi'ndeki bir markete giden Ferdan Öztürk, otomobilin kontak anahtarını üzerinde bırakıp alışveriş yapmaya gitti.

ÇALINDIĞINI DÜŞÜNEREK POLİSE HABER VERDİ

Bir süre sonra Gültekin Kapukaya aynı marka, model ve renkteki otomobili Öztürk'ün aracının yanına park edip markete girdi.

Alışveriş sonrası dışarıya çıkan Kapukaya, yanlışlıkla Öztürk'ün otomobiline binerek uzaklaştı.

Kapukaya'nın ardından marketten ayrılan Öztürk, aracını park ettiği yerde bulamayınca çalındığını düşünerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde Öztürk'ün aracıyla aynı marka, model ve renkteki başka bir araçla markete gelip kendisinden önce ayrılan başka bir müşterinin Öztürk'ün aracına binerek uzaklaştığı belirlendi.

ARACIN PLAKASINDAN SAHİBİNE ULAŞILDI

Bunun üzerine ekipler, marketin önünde bulunan diğer aracın plakasından sahibine ulaştı.

Aracın sahibi, otomobilini tamir için bir süre önce kaporta ustası Gültekin Kapukaya'ya bıraktığını belirterek, cep telefonunu polislere verdi.

Polisin ulaştığı Kapukaya, yanlış araçla ayrıldığını öğrenince marketin önüne geldi.

Gültekin Kapukaya, yapıştırıcı almak için markete girip daha sonra ayrıldığını belirterek, "Yolda telefon gelmesi üzerine araçları karıştırdığımı fark ettim" dedi.

Daha sonra Öztürk kendi aracıyla Kapukaya da müşterisine ait araçla marketin önünden ayrıldı.

AA