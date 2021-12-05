Türkiye Yanlışlıkla çamaşır suyu içen adam hastaneye kaldırıldı

Yanlışlıkla çamaşır suyu içen adam hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Yanlışlıkla çamaşır suyu içen adam hastaneye kaldırıldı

Bursa'da eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen, Suriye uyruklu Muhammed Faddawi (26) hastanelik oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Faddawi'nin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

05 Aralık 2021, Pazar 18:31 Son Güncelleme:
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Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak üzerinde bulunan evinde temizlik yapan Ayşe Faddawi, çamaşır suyunu su bardağına doldurup masanın üzerine bıraktı. Bardaktaki çamaşır suyunu, su zannederek içen Muhammed Faddawi bir anda fenalaştı. Eşinin haber vermesi üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faddawi'nin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)(DHA)

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