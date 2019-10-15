'Yanlışlıkla hapis yattınız, 4.8 milyon dolar verelim bizi affedin'

Avustralya’da 10 Ocak 1989’da Federal Polis Komiseri Colin Winchester evinin önünde başından 2 kurşunla öldürüldü. Colin Winchester ülkede suikaste uğrayan en yüksek rütbeli polisti. Tek şüpheli saldırıdan polise mukavemete, tehditten darpa 100’den fazla sabıkası olan devlet memuru David Eastman’dı (74). Çünkü polisi daha önce bir başka dava nedeniyle tehdit etmişti. Savcılığın elindeki tek delil ise David Eastman’ın aracındaki barut iziydi.





Sürpriz tanık çıktı

David Eastman bu izin nereden geldiğini açıklayamıyordu. 1995’te cinayetten müebbet hapse mahkum oldu. 2014’te temyize başvurdu. Mahkeme, ‘delil yetersizliği’nden yeniden yargılama kararı verdi. 19 yıl hapis yatan David Eastman serbest kaldı. Duruşmada David Eastman’ın arkadaşı Benjamin Smith, mahkemede “David’in arabasını ondan habersiz alıp tavşan avlamaya gitmiştim. Barut izleri oradan kalma” dedi.





Mafya mı öldürdü?

David Eastman 2018’de beraat etti. Devlet, hapiste olduğu 19 yıl için 3.8 milyon Avustralya Doları tazminat teklif etti. Teklifi reddeden David Eastman 18 milyon dolarlık dava açtı. Önceki gün sonuçlanan mahkeme, David Eastman’a 7 milyon dolar (4.8 milyon ABD Doları) tazminat ödenmesine karar verdi. Bu kararla birlikte 30 yıllık Colin Winchester cinayeti faili meçhul hale geldi. Komiseri, uyuşturucu mafyasının öldürdüğü sanılıyor.