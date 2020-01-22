Yanmış tava nasıl temizlenir? Teflon tava temizleme yöntemleri
Tava da yemek yaparken farkında olmadan çok fazla pişirebiliriz ve bu durum istemsizce yanık lekelerine sebep olabilir. Eğer sizde evde kullandığınız tavadaki yanık lekelerinden kurtulmak istiyorsanız ve yanmış tava nasıl temizlenir düşünüyorsanız "yanmış tava nasıl temizlenir, yanmış teflon tava nasıl temizlenir" haberimize bir göz atın.
Yanmış tava lekeleri, bulaşık yıkarken bir çok kişinin canını sıkan inatçı lekelerdendir. Temizlenmesi zor olan yanmış tava lekelerinden kurtulmak için yöntemler arıyor ve bulamıyorsanız "yanmış tava nasıl temizlenir, yanmış teflon tava nasıl temizlenir" detaylar haberimizde.
Yanmış tava nasıl temizlenir? Teflon tava temizleme yöntemleri
Sirke ve karbonat yanmış tava temizliğinde kullanılan ve temizliği kolaylaştıran en etkili malzemelerdir.
- 1 ölçek sirke
- 2 kaşık karbonat
- 1 bardak su
- Sünger
Yanmış tavanın içerisini suyla doldurup içine sirke dökün ve kaynatın. Kaynayınca ocaktan alın ve karbonat ekleyin. Biraz bekledikten sonra sünger yardımıyla temizleyin.
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