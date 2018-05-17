Yanny mi, Laurel mi? Ne demek?

Sosyal medyanın yeni bir tartışma konusu oldu. Cloe Feldman'ın 4 saniyelik videoyu, Twitter hesabından paylaşmasıyla birlikte kullanıcılar ikiye ayrıldı. Yaklaşık 20 milyon kez izlenen videodaki ses kaydında bir kısım kullanıcılar "Yanny" bir kısım kullancılar ise "Laurel" duyduğunu iddia etti.









Sosyal medya kullanıcılarıysa konuyla ilgili kendi teorilerini ortaya atmaya başladı. Sesin frekansı veya genliğinin yanı sıra hoparlörlerin modelinin de etkili olduğu savunuldu.



