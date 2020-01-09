Yapay çiçekler nasıl temizlenir?
Ev dekorasyonunda canlı çiçeklere oranla yapay çiçekler daha çok tercih edilmektedir. Bakım konusunda canlı çiçekler kadar ilgi istemeyen yapay çiçekler zamanla tozlanıp rengi solmaya başlar. Eğer evdeki yapay çiçeğinizi temizlemek istiyor ve bu konuda fikir edinmek istiyorsanız "yapay çiçekler nasıl temizlenir" haberimize göz atın.
Evlerde, ofisler veya kafeler de yapay çiçekleri kombinlemek oldukça kolay olduğu gibi şık bir görünümde kazandırıyor. Yapay çiçeğiniz var ve nasıl temizleneceği hakkında bilgi almak istiyorsanız "yapay çiçekler nasıl temizlenir" detaylar haberimizde.
Yapay çiçekler nasıl temizlenir?
- Yapay çiçekleri temizlemeye başlamadan önce tozunu alın. Yapay çiçeklerin tozunu alırken elektrikli süpürge kullanmayı tercih edebilirsiniz. Küçük parçaların süpürgeye kaçmaması için ince çorabı elektrikli süpürgenin ucuna takıp süpürgeyi öyle çalıştırın.
- Yapay çiçek yıkanabilecek bir tür ise musluğun altında narin hareketlerle yıkayabilirsiniz.
- Yapay çiçekleriniz yıkamaya uygun değil ise temizlerken nemli bez kullanın.
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