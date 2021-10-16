Yapay mesane ameliyatında robotik cerrahinin avantajları

Robotik cerrahi ile yapay mesane ameliyatı

Mesane kanseri idrar kesesinin yüzeyel ve derin (kas tabakasını) tabakasını tutmasına göre ikiye ayrılır. Yüzeyel tabakayı tutan tümörler endoskopik kapalı olarak dış idrar yolundan kamera ile girilerek tümörün kazınması yöntemi ile tedavi edilir. Derin kas tabakasını tutan tümörlerde ise tümörün tipi, yerleşim yeri, evresi ve hastanın durumuna göre tedavi planlanır. Kas tabakasını tutan tümörlerde tüm dünyadaki temel tedavi radikal sistektomi adını verdiğimiz erkeklerde idrar kesesi ve prostatın, kadınlarda ise idrar kesesi, rahim, yumurtalıklar ve vajenin bir kısmının alınması ameliyatıdır.

Eş zamanlı olarak iki taraflı idrar torbası yanındaki büyük damarların etrafındaki lenf bezleri de toplanır. İdrar kesesi alındıktan sonra böbreklerde üretilen idrarın üreterler adını verdiğimiz idrar kanallarından dışarı verilmesi amacıyla ince bağırsak kullanılarak ya cilde idrar yolu ağızlaştırılır ya da yapay mesane yapılarak idrar yolu yapılır. Ürostomi adını verdiğimiz cilde ağızlaştırma yönteminde hastanın karın bölgesinde ürostomi torbası ile dışarıdan idrar toplanır.

Yapay mesane operasyonunda hastanın ince bağırsağından yaklaşık 50 cm ilk bir bölüm alınarak idrar kesesi oluşturulur. Böylelikle ameliyatla çıkarılan idrar kesesi yerine yapay mesane konularak idrar devamlılığı sağlanır.

Robotik cerrahinin avantajları

Eskiden açık olarak büyük kesilerle yapılan bu ameliyat, günümüzde robotik cerrahi kullanılarak 1 ‘er cm ‘lik 5 delik ile tamamen el değmeden yapılabilmektedir. Robotik cerrahi ile ameliyat sırasında kanama daha az görülmekte, ameliyat sonrası erken dönemde ağrı daha az olmakta, iyileşme ve günlük yaşama dönüş ise hızlanmaktadır. Eksiden açık cerrahide sıklıkla gördüğümüz bağırsak tıkanıklığı, ameliyat kesi bölgesinde olan akıntı ve cilt enfeksiyonları, fıtıklaşma robotik cerrahide oldukça nadir görülmektedir. Ayrıca robotik cerrahinin sağladığı 15 kat büyütme ve görüntü kalitesi ile kanserli dokular daha iyi temizlenmekte, ereksiyon ve idrar tutmaya yardımcı sinir, damar ve kaslar daha iyi korunmaktadır. Böylelikle ameliyat sonrası görülen sertleşme ve idrar kaçırma problemleri en aza inmektedir.

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