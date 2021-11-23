Yapay zeka alarm verdi, can kurtardı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Gazi Üniversitesi’nin yürüttüğü ortak “Türk Beyin Projesi” adlı yapay zekâ programının hayat kurtardığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na sunum yaptı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Türkiye’de günlük internet kullanımının 7 saat 57 dakika olduğunu, vatandaşın günlük uyuduğu süre kadar internette vakit geçirdiğini belirten Koç, Türk halkının internette harcadığı vaktin dünya ortalamasından 1 saat fazla olduğunu söyledi.

Koç, “65 yaş üzeri vatandaşlarımızın e-devlet kapısını çok kullanmadığını fark ettik. Yeni bir proje başlattık. 65 yaş üzeri ve e-devleti hiç kullanmamışsa evlerine gidiyor ve şifreyi veriyoruz. Vatandaşlarımızın hem evlerinden çıkmamalarını sağlıyoruz yarım saatlik gibi bir sürede dijital teknolojileri kullanma eğitimi veriyoruz.

Şu ana kadar başvuran vatandaşlarımızdan 42 bin 117 kişiye e-devlet hizmeti vermiş olduk. Amacımız 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın bu hizmeti kullanmasını sağlamak” dedi.

EKONOMİK KATKI

E-devlete 2008 yılında 5 bin giriş yapıldığını aktaran Koç, rakamın 2019’da 1.1 milyar, geçen sene de 2.3 milyar olduğunu aktararak, “Bu sene de kasım ayına kadar 2.7 milyar ve sene sonuna kadar da 3 milyarı bulabilir. Vatandaşlarımız evlerinden 3 milyar kez kamu hizmetlerini alabilir oldular” dedi. Koç, bunun çok büyük ekonomik katkı olduğunun da altını çizdi.

‘PROBLEM YAŞARDI’

Koç sunumunda, yapay zekâ ile ilgili Gazi Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri “Türk Beyin Projesi”nin hayat kurtardığını da açıkladı. Çekilen MR’ların yapay zekâ tarafından yorumlandığını belirten Koç, olayı şöyle anlattı:

“OECD ülkelerinde her yıl bin kişiye 52 MR, Türkiye’de ise 119 MR çekiliyor. Gazi Üniversitesi ile proje gerçekleştirdik, amacı sağlık personelimizin yerini almak değil, onların işlerini kolaylaştırmak, çekilen MR’lardan oluşan verilerle bir yapay zekâ ile anamolileri çok hızlı şekilde belirleyen bir sistem kurabilmekti. Geçen gece saat 02.00’de bir vatandaşımızın beyin MR’ı çekildi, taksiye biner binmez sistem alarm verdiği için doktorumuz aradı, acile aldık. Evinde olsaydı sağlık problemleri yaşayacağı söylendi. Yapay zekâ sağlık alanında sadece karar destek sistemidir.”

Siber saldırıların nasıl yapıldığını anlatan Koç, Türkiye’de en çok hacklenen şeyin çocuk-bebek kameraları olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE BİRİNCİ ÜLKE’

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da, komisyon sunumunda, en çok kullanılan sosyal medya platformlarının Youtube, Instagram, WhatsApp ve Facebook olduğunu kaydetti.

Eraslan, Reuters Enstitüsü 2018 Dijital Haber raporuna göre, Türkiye’nin 37 ülke arasından sahte haber ve içeriğe maruz kalan birinci ülke olduğunu söyledi.



