Yapay zeka destekli CNR İMOB fuarı tarihe geçti

16. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 132 ülkeden 44 bin 865’i yabancı olmak üzere toplam 148 bin 718 sektör profesyonelini bir araya getirdi. CNR Holding’den yapılan açıklamaya göre, holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 16. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bu yıl yeni bir tarih yazdı.

Salonlara sığmayıp çadırlara taştı

Yerli ve yabancı 750’nin üzerinde firmanın yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı fuar, 6 gün içerisinde 132 ülkeden 44 bin 865’i yabancı olmak üzere toplam 148 bin 718 sektör profesyoneline ulaşmayı başardı. 160 bin metrekarelik toplam 13 salonda misafirlerini ağırlayan fuar, salonlara sığmayıp çadırlara taşan fuar olarak tarihe geçti.

Salt mobilya fuarı olarak ele alındığında gerek metrekare, gerek katılımcı ve gerekse de ziyaretçi açısından dünyanın "en büyük" ev mobilyaları fuarı niteliği taşıyan CNR İMOB Fuarı, başarılı neticeleriyle katılımcı ve ziyaretçilerini bir kez daha memnun etti. B2B görüşmelerine sahne olan fuar, 30 ülkeden 1000 kişilik alım heyetini ağırlarken B2B iş görüşmeleri dahil yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacmi yakalandı.

Yapay zeka desteği ziyaretçi artışında önemli rol oynadı

CNR Holding’in 2 yıllık bir çalışmayla geliştirdiği yapay zeka destekli "Data Yönetim Sistemi", fuarın gerek ziyaretçi sayısındaki artışında gerekse de sağlanan ticaret hacminde önemli bir rol oynadı. 2017 yılında kurulan Business Intelligence Agency (Global Pazar İstihbarat Sistemi) ile 30 milyon katılımcı ve ziyaretçiye ilişkin veri bankası oluşturan CNR Holding, Data Yönetim Sistemi ile de bu veri bankasını analiz ederek, doğru satıcının doğru alıcı ile eşleşmesini sağladı.

2020 yılının ikinci yarısı itibariyle CNR’ın bütün fuarlarında uygulanmaya başlanacak olan sistem ile hem katılımcı ve ziyaretçiler için fuarların verimini artırmak hem de sürdürülebilir bir iletişim sağlamak amaçlanıyor.

AA