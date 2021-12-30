Oral-B, yıllardır güçlü ancak alışması biraz zaman alabilen şarjlı diş fırçaları üretiyor. Oral-B iO 9 ise yeni manyetik şarj cihazı, yeniden tasarlanmış diş fırçası göbeği, akıllı ekran ve hatta fırçalamanıza yardımcı olacak bir uygulama ile bunu tamamen değiştiriyor. Oral-B iO 9, siyah, beyaz ve pembe kuvars olmak üzere üç renkte sunulan modern görünümlü şarjlı bir diş fırçası. Diş fırçası, standart bir tıraş makinesi soketine bağlanan manyetik şarj cihazı, fırça başlığı, yedek fırça başlıklarını tutmak için taşıma kılıfı ve taşıma çantasıyla birlikte geliyor. Bu taşıma çantası, fırça sapı ve kafasını bir arada tutabiliyor.

iO 9'un en iyi özelliklerinden biri, tercih ettiğiniz ayarı seçmeyi ve fırçalamayı bitirdikten sonra geri bildirim almayı kolaylaştıran renkli LCD ekranı. Bazı diş fırçaları bu konuyu karmaşık hale getirirken iO 9, fırçanın üzerindeki iki düğmeyle bunu basit hale getirdi. Uyandırmak için şarj cihazından çıkarın, ardından bir mod seçmek için alt düğmeyi kullanın ve başlatmak için güç düğmesine basın. Aralarından seçim yapabileceğiniz yedi mod var. Basit menü, diş fırçalamaya hazır olduğunuzda uygun olanı seçmenizi kolaylaştırıyor.

Diş fırçanızı kurduğunuzda, ışığı için bir renk seçmeniz istenecek. Bu sadece hoş bir kişiselleştirme dokunuşu değil; pratik bir kullanıma da sahip. Çoğu üst düzey şarjlı diş fırçası gibi Oral-B iO 9'da da bir basınç sensörü bulunuyor. Ancak bu, çok fazla bastırdığınızı belirtmek için standart kırmızı ışıktan çok daha kullanışlı. Çünkü aşırı basıncı algılamanın yanı sıra, yeterince sert bastırmadığınızı da algılıyor. Amacınız ışığı kırmızıya (çok fazla baskı) veya maviye (yeterli değil) sapmadan mümkün olduğunca seçtiğiniz renkte yanmasını sağlamak. Fırça başlığı tasarımı da farklı ve iO olmayan diş fırçalarıyla uyumlu değil. Yeni bir başlığı cihaza taktığınızda, diş fırçası bunun ne tür olduğunu ve ne zaman bağlandığını algılayarak size başlığı değiştirmeniz için otomatik hatırlatıcı da sunuyor.

Kullanımda Oral-B iO 9, rakiplerine göre daha sessiz ve bir dişten diğerine sorunsuz bir şekilde kayıyor. iO 9, normal diş fırçalarına göre de daha etkili bir şekilde temizlik sunuyor. Fırça hızlı bir şekilde şarj oluyor ki bu süre yaklaşık üç saat sürüyor. Yumuşak dokulu şarj diski, temizlenmesi zor girintilere sahip değil ve fırça manyetik olarak yerine sabitleniyor. Bu sistem gayet iyi çalışsa da sabahları uyku sermesi yanlışlıkla fırçayı şarj cihazından düşürebilirsiniz. Bu yüzden diş fırçasını nereye koyduğunuza dikkat edin.

Uygulamayı kullanmak zorunlu değil ama bu fırçayla diş fırçalamanızı iyileştirmeye yardımcı olacak hızlı geri bildirim sunuyor. Bitirdiğinizde, renkli ekran, fırçalamaya ne kadar zaman harcadığınıza ve bunu yaparken ne kadar eşit basınç uyguladığınıza bağlı olarak size gülümseyen, kararsız veya çatık bir yüz şeklinde puan veriyor. Bu küçük bir şey ama gerçekten o küçük yüzün onayını kazanmak isteyeceksiniz. iO 9'dan en iyi şekilde yararlanmak için Oral-B mobil uygulamasını (Android ve iOS için mevcut) indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı cihazınıza yüklendikten sonra, konum hizmetlerine erişmesi ve bir hesap açması için izin vermeniz isteniyor. Bundan sonra fırçayı telefonunuza bağlamak basit. Mobil uygulama açıkken fırçalamaya başladığınızda uygulama, ağzınızın hangi bölümünü temizlediğinizi algılayıp, telefonunuzun ekranında gösteriyor. Ekrandaki grafikteki dişler yavaş yavaş maviden beyaza dönerek her bir yüzeyi iyice temizlediğinizi gösteriyor. Bu, tekniğinize bağlı olarak iki dakikadan daha uzun sürebilir.

Konumlandırma teknolojisi, işlem anında yüzeyleri tanımlama konusunda mükemmel değil. Ancak diş hekiminin her zaman işaret ettiği noktaları kaçırmamanıza yardımcı olacak kadar doğru. Fırçalamayı bitirdikten sonra, herhangi bir diş eti kanaması yaşayıp yaşamadığınızı bildirmeniz isteniyor. Ardından dişlerinizin içini, dışını ve çiğneme yüzeylerini ne kadar iyi temizlediğinize ve baskıyı ne kadar iyi yönettiğinize ilişkin geri bildirimlerle birlikte 100 üzerinden bir puan veriliyor. Ayrıca etkili temizlik için rozetler ve ödüller kazanabiliyorsunuz. Uygulama eğlenceli ve fırçalamanızı nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda fikir edinmenin iyi bir yolu. Bunu bir kez kullandıktan sonra, fırçalamanın ne kadar iyi hissettirdiğine dair bir fikir edinmek için ekranı izlemeden dişlerinizi temizleyebilirsiniz.

Oral-B iO 9, sağlam bir şarjlı diş fırçası. Güçlü, sessiz ve kullanımı kolay. Aynı zamanda rakip fırçalardan daha iyi enerji seviyesi ile temizlik sunabiliyor. LCD ekranı gerçekten kullanışlı ve modlar arasında güvenle geçiş yapmayı daha kolay hale getiriyor. Bütçesi olan ve sağlam bir diş temizliği sunacak şarjlı diş fırçası isteyenler Oral-B iO 9 modeline bakabilir.