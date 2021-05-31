Nvidia, Kaliforniya'da Ulusal Enerji Araştırmaları Bilimsel Bilgi İşlem Merkezi'nde (NERSC) yer alan dünyanın en güçlü yapay zeka süper bilgisayarı olarak tanımladığı Perlmutter'i tanıttı. Yapılan açıklamalara göre Perlmutter, evrenin 3 boyutlu bir haritasını oluşturma ve yeşil enerji kaynakları için atom altı etkileşimleri araştırma gibi pek çok alanda bilimi ilerletme adına kullanılacak.

Söz konusu haritanın, evrenin genişlemesini hızlandıran karanlık enerjinin incelenmesini mümkün kılacağı belirtildi. Yapay zeka konusunda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olarak anılan cihazın, geleneksel bilgisayarlarla aylar alabilecek işlemleri yalnızca birkaç gün içerisinde tamamlayabildiğinin de altı çizildi.

Perlmutter, yapılan gözlemleri yönlendirmek için Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrümanı (DESI)’ndan gelen verileri işleyecek. Cihaz, aynı zamanda verilen bir gece çalışması üzerinden enstrümanın bir sonraki hedefini belirleyecek. Perlmutter süper bilgisayar, yakın bir gelecekte temiz enerji teknolojisini teşvik etmek için atomik etkileşimleri de inceleyecek.

AMD’nin paylaştığı bilgilere göre; Perlmutter’ın ilk sürümü, her biri 64 çekirdekli bir Epyc 7763 işlemciye ve dört NVIDIA A100 ekran kartına sahip olan bin 536 devre içeriyor. Cihaz, bu sayede yapay zeka destekli görevleri yerine getirirken hesaplama sürelerini önemli ölçüde azaltıyor ve neredeyse 4 exaflop hıza çıkabiliyor. AMD’ye göre; Perlmutter ayrıca, bir yıllık DESI verisini birkaç gün içerisinde işleyebiliyor. Söz konusu işlem, geleneksel bilgisayarlarla haftalar veya aylar alabiliyor. 2021 yılı içerisinde üretilecek yeni nesil versiyonun, her biri çift Epyc 7763 işlemci içeren 3 bin 72 işlemci devresi bulunduracağı belirtiliyor.







